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31 октября, 19:08

«Илон Маск XIX века»: В России снимут мистический сериал о Менделееве

Кинокомпания «Марс Медиа» снимет мистический биографический сериал о Менделееве

Дмитрий Менделеев. Фото © Wikipedia

Дмитрий Менделеев. Фото © Wikipedia

Кинокомпания «Марс Медиа» снимет сериал о жизни и великих открытиях учёного Дмитрия Менделеева. Сейчас проект на стадии разработки, но уже известно, что это будет восьмисерийная мистическая биографическая драма, сценарий которой напишет Мария Сапрыкина, подарившая россиянам телесериал «Угрюм-река».

«Сериал расскажет о самых ярких событиях из жизни учёного, включая величайшее открытие — периодический закон химических элементов, так называемую «таблицу Менделеева», — поделились в телеграм-канале кинокомпании «Марс Медиа».

Продюсерами проекта станут Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Арам Мовсесян. Съёмки сериала начнутся в 2025 году.

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Кстати, недавно в России состоялась премьера ещё одного сериала. На экраны вышел комедийный сериал «Гудбай», в котором Дюжев сыграл президента США Джо Байдена. Актёр поделился, что из-за этой роли Канада и Латвия наложили на него санкции. Но его это ничуть не испугало. Артист заявил, что не боится и санкций США.

Алена Пенчугина
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