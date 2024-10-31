«Илон Маск XIX века»: В России снимут мистический сериал о Менделееве
Кинокомпания «Марс Медиа» снимет мистический биографический сериал о Менделееве
Дмитрий Менделеев. Фото © Wikipedia
Кинокомпания «Марс Медиа» снимет сериал о жизни и великих открытиях учёного Дмитрия Менделеева. Сейчас проект на стадии разработки, но уже известно, что это будет восьмисерийная мистическая биографическая драма, сценарий которой напишет Мария Сапрыкина, подарившая россиянам телесериал «Угрюм-река».
«Сериал расскажет о самых ярких событиях из жизни учёного, включая величайшее открытие — периодический закон химических элементов, так называемую «таблицу Менделеева», — поделились в телеграм-канале кинокомпании «Марс Медиа».
Продюсерами проекта станут Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Арам Мовсесян. Съёмки сериала начнутся в 2025 году.
Кстати, недавно в России состоялась премьера ещё одного сериала. На экраны вышел комедийный сериал «Гудбай», в котором Дюжев сыграл президента США Джо Байдена. Актёр поделился, что из-за этой роли Канада и Латвия наложили на него санкции. Но его это ничуть не испугало. Артист заявил, что не боится и санкций США.