«Илон Маск XIX века»: В России снимут мистический сериал о Менделееве

Кинокомпания «Марс Медиа» снимет сериал о жизни и великих открытиях учёного Дмитрия Менделеева. Сейчас проект на стадии разработки, но уже известно, что это будет восьмисерийная мистическая биографическая драма, сценарий которой напишет Мария Сапрыкина, подарившая россиянам телесериал «Угрюм-река».

Кстати, недавно в России состоялась премьера ещё одного сериала. На экраны вышел комедийный сериал «Гудбай», в котором Дюжев сыграл президента США Джо Байдена. Актёр поделился, что из-за этой роли Канада и Латвия наложили на него санкции. Но его это ничуть не испугало. Артист заявил, что не боится и санкций США.