Дюжев сыграет Байдена в комедийном сериале «Гудбай» 27 августа, 10:39 Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена. Обложка © Telegram / 1-2-3 Production

Актёр Дмитрий Дюжев сыграет президента США Джо Байдена в новом сериале «Гудбай». По задумке американский политик окажется в непривычной для него русской среде, а агенты ЦРУ по ошибке увезут в Вашингтон пенсионера из России, внешне очень похожего на президента Штатов. Об этом рассказала кинокомпания 1-2-3 Production в телеграм-канале.

Команда со съёмок фильма «Гудбай». Фото © Telegram / 1-2-3 Production

«По сюжету президент США Джо Байден (Дмитрий Дюжев) хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота», — говорится в тексте.

В комедии также снимутся Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова. А премьера состоится на канале ТНТ. Дюжев признался в беседе с «Газетой.ru», что считает предложение сняться в роли Байдена «очень смелым экспериментом». Артист добавил, что в сериале будет много сатиры и юмора, что поможет взглянуть на отношения США и России под другим углом.

«У нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра», — добавил Дюжев.

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Авторы Татьяна Миссуми