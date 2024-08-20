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20 августа, 11:34

Выступление Байден на съезде демократов в Чикаго сравнили с речью Гитлера

Дотком: Байден говорит о борьбе с неонацизмом, при этом отправляя оружие в Киев

Президент США Джо Байден затронул проблему с неонацизмом в США во время выступления на съезде демократов в Чикаго в тот момент, когда сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине.

"Джо Байден говорит о плохих неонацистах в Америке, одновременно отправляя оружие нацистским батальонам на Украине", — заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) в соцсети X.

По его словам, выступление Байдена было достаточно похоже на речь Адольфа Гитлера.

"Почему Байден говорит как Гитлер?" — задался вопросом Дотком.

Основатель файлообменников добавил, что Байден виноват в разжигании прокси-конфликта с Россией, которая уже стоила Украине сотен тысяч жизней.

Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго и расплакался на сцене
Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго и расплакался на сцене

Ранее Байден прибыл на национальный съезд Демократической партии в Чикаго. Во время своего выступления президент штатов рассказал, что потратил 190 часов с главами европейских государств, чтобы укрепить НАТО. Также в рамках своей речи глава США отметил, что кандидат от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах президента "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Наталья Афонина
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