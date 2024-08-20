Президент США Джо Байден затронул проблему с неонацизмом в США во время выступления на съезде демократов в Чикаго в тот момент, когда сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине.

"Джо Байден говорит о плохих неонацистах в Америке, одновременно отправляя оружие нацистским батальонам на Украине", — заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) в соцсети X.

По его словам, выступление Байдена было достаточно похоже на речь Адольфа Гитлера.

"Почему Байден говорит как Гитлер?" — задался вопросом Дотком.

Основатель файлообменников добавил, что Байден виноват в разжигании прокси-конфликта с Россией, которая уже стоила Украине сотен тысяч жизней.