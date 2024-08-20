Байден поведал о страхе перед Россией со времён Наполеона

Президент США Джо Байден вспомнил фразу покойного бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о России на национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Тот говорил, что Европа не смотрела на Россию без опаски ещё со времён Наполеона Бонапарта в 19 веке.

"За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времён Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски..." — указал хозяин Белого дома.

Американский лидер дополнил, что потратил 190 часов с главами европейских государств, чтобы укрепить НАТО. По его словам, этого удалось добиться благодаря присоединению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.