Байден поведал о страхе перед Россией со времён Наполеона
Байден: Европа со времён Наполеона Бонапарта не смотрела на Россию без опаски
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Президент США Джо Байден вспомнил фразу покойного бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о России на национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Тот говорил, что Европа не смотрела на Россию без опаски ещё со времён Наполеона Бонапарта в 19 веке.
"За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времён Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски..." — указал хозяин Белого дома.
Американский лидер дополнил, что потратил 190 часов с главами европейских государств, чтобы укрепить НАТО. По его словам, этого удалось добиться благодаря присоединению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Кроме того, по словам Байдена, кандидат от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах президента США "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.
А ранее Life.ru писал, что 21 июля Джо Байден объявил о том, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре. Это случилось после провальных дебатов с экс-лидером США Дональдом Трампом, многочисленных публичных конфузов демократа и подхваченного им коронавируса. Кроме того, 81-летний политик выразил свою поддержку Харрис как кандидату от Демократической партии.