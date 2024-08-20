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20 августа, 09:30

Байден поведал о страхе перед Россией со времён Наполеона

Байден: Европа со времён Наполеона Бонапарта не смотрела на Россию без опаски

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден вспомнил фразу покойного бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о России на национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Тот говорил, что Европа не смотрела на Россию без опаски ещё со времён Наполеона Бонапарта в 19 веке.

"За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времён Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски..." — указал хозяин Белого дома.

Американский лидер дополнил, что потратил 190 часов с главами европейских государств, чтобы укрепить НАТО. По его словам, этого удалось добиться благодаря присоединению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Кроме того, по словам Байдена, кандидат от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах президента США "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.

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А ранее Life.ru писал, что 21 июля Джо Байден объявил о том, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре. Это случилось после провальных дебатов с экс-лидером США Дональдом Трампом, многочисленных публичных конфузов демократа и подхваченного им коронавируса. Кроме того, 81-летний политик выразил свою поддержку Харрис как кандидату от Демократической партии.

Дарья Нарыкова
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