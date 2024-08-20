Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго и расплакался на сцене

Американский президент Джо Байден опоздал на съезд Демократической партии, который проходит в спортивном комплексе United Center в Чикаго. Глава государства выступил перед однопартийцами лишь за полчаса до конца самого мероприятия.

Участникам съезда пришлось ждать американского лидера около получаса, прежде чем его узнаваемая фигура уже после завершения официальной части программы появилась на сцене. Перед речью у трибуны Байден вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.

Более того, президент решил пропустить официальную номинацию вице-президента США Камалы Харрис, которая на этом съезде станет официальным кандидатом на пост главы государства от Демпартии. Американский лидер предпочёл покинуть Чикаго сразу после своей речи.