Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго и расплакался на сцене
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Американский президент Джо Байден опоздал на съезд Демократической партии, который проходит в спортивном комплексе United Center в Чикаго. Глава государства выступил перед однопартийцами лишь за полчаса до конца самого мероприятия.
Участникам съезда пришлось ждать американского лидера около получаса, прежде чем его узнаваемая фигура уже после завершения официальной части программы появилась на сцене. Перед речью у трибуны Байден вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.
Более того, президент решил пропустить официальную номинацию вице-президента США Камалы Харрис, которая на этом съезде станет официальным кандидатом на пост главы государства от Демпартии. Американский лидер предпочёл покинуть Чикаго сразу после своей речи.
В США продолжает набирать обороты президентская гонка. Кандидаты устраивают регулярные мероприятия для прогрева народа и участников партий. Если ранее победа Дональда Трампа не вызывала сомнений в Штатах, то сейчас прогноз для него куда менее обнадёживающий. К примеру, по мнению букмекеров республиканец может выиграть в 4 колеблющихся штатах, однако победу в итоге одержит его соперница Камала Харрис. Учитывая своё положение, Трамп заблаговременно начал готовиться к дебатам с ней.