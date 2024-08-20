Букмекеры предрекли Трампу поражение на выборах

Согласно прогнозам букмекеров, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет шансы на победу в четырёх из семи ключевых колеблющихся штатах, однако, это не гарантирует ему итоговую победу на выборах. Как сообщает онлайн-платформа Polymarket, его поддержат в Джорджии и Северной Каролине, где шансы политика оцениваются в 56%, а также в Неваде с вероятностью 53%. В Аризоне его преимущество над Камалой Харрис незначительное и составляет чуть более 50%.

Тем не менее, Харрис в данный момент лидирует в трёх из упомянутых колеблющихся штатов. Букмекеры оценивают её шансы на победу в Мичигане в 64%, в Висконсине в 58%, а в Пенсильвании в 55%. Если прогнозы окажутся точными, Харрис может одержать победу на выборах, набрав 270 голосов выборщиков против 268 у Трампа.