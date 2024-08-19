Опрос ВЦИОМ показал, за кого бы проголосовали россияне на выборах президента США
Опрос ВЦИОМ: 37% россиян проголосовали бы за Трампа на выборах в США
Если бы у россиян была возможность голосовать на выборах президента США, то большинство соотечественников отдали бы голос за Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, кандидатуру республиканца поддержали бы 37% россиян. Его конкурент-демократ Камала Харрис получила бы всего 8% голосов. При этом 40% соотечественников заявили, что проигнорировали бы голосование.
Социологи отмечают, что сторонников Трампа больше среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет (56%), а также среди хорошо обеспеченных граждан (42%). Тем не менее каждый второй респондент (50%) уверен, что исход выборов в США не имеет для нашей страны никакого значения.
Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноября. Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её победы ему достанется пост вице-президента. Трамп, чьим напарником является противник оказания военной помощи Украине Джеймс Дэвид Вэнс, заявил, что в сентябре проведёт три раунда теледебатов с Харрис. Предварительно, пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC.
ТАСС / Julia Nikhinson, Kayla Wolf