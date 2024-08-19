Опрос ВЦИОМ показал, за кого бы проголосовали россияне на выборах президента США

Если бы у россиян была возможность голосовать на выборах президента США, то большинство соотечественников отдали бы голос за Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, кандидатуру республиканца поддержали бы 37% россиян. Его конкурент-демократ Камала Харрис получила бы всего 8% голосов. При этом 40% соотечественников заявили, что проигнорировали бы голосование.