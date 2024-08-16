Байден захотел повторных выборов в Венесуэле, но оппозиция с ним не согласна
Байден счёл целесообразным проведение повторных выборов президента в Венесуэле
Президент США Джо Байден. Обложка © X / The White House
Американский президент Джо Байден считает целесообразным повторное проведение выборов в Венесуэле. Об этом политик заявил при общении с журналистами в Белом доме.
"Да, поддерживаю", — ответил Байден на соответствующий вопрос. Никаких других комментариев по этой теме он не дал.
Подобный вариант предложил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, однако с этой мыслью не согласилась лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
"Пройдут вторые выборы, а если результаты не устроят Мадуро, он проведёт третьи, четвёртые, пятые, пока итоги ему не понравятся? А в своей стране Лула да Силва пошёл бы на такое?" — приводит её слова агентство EFE.
По мнению Мачадо, венесуэльское общество выразило мнение в условиях фальсификаций от Мадуро, однако оппозиции всё равно удалось победить, поэтому повторные выборы — это неуважение к народу страны. Комментируя возможность формирования коалиционного правительства, Мачадо призвала "быть очень осторожными".
Многие венесуэльцы не согласились с результатами прошедших в стране президентских выборов, победу на которых одержал действующий лидер Николас Мадуро, что в итоге вылилось в волну антиправительственных беспорядков. На фоне кризиса в Боливарианской Республике некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. В Вашингтоне считают, что победу одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.