Байден захотел повторных выборов в Венесуэле, но оппозиция с ним не согласна

Американский президент Джо Байден считает целесообразным повторное проведение выборов в Венесуэле. Об этом политик заявил при общении с журналистами в Белом доме.

"Да, поддерживаю", — ответил Байден на соответствующий вопрос. Никаких других комментариев по этой теме он не дал.

Подобный вариант предложил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, однако с этой мыслью не согласилась лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

"Пройдут вторые выборы, а если результаты не устроят Мадуро, он проведёт третьи, четвёртые, пятые, пока итоги ему не понравятся? А в своей стране Лула да Силва пошёл бы на такое?" — приводит её слова агентство EFE.