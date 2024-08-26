Филипп Киркоров признался, что забил всё тело татуировками ради роли в фильме

Филипп Киркоров не перестаёт удивлять публику. 57-летний поп-король изрядно похудел, накачал бицепсы и забил тело татуировками. Многие, увидев преображение певца, решили, что тату временные. Однако звёздный владелец рисунков в беседе с kp.ru заявил, что это не так.

«Всё началось с дракона на руке, которого я сделал после поездки в Китай. Я был так впечатлён поездкой, что решил оставить дракона на память. На другой кисти у меня изображена роза — символ любви. <...> На алтарь искусства я положил своё личное тело», — поделился Киркоров.

Однако на драконе и розе исполнитель хита «Цвет настроения синий» явно не остановился. За полгода он забил татуировками всё своё тело. Самой знаковой наколкой он считает фамильный герб с именами отца, матери, сына и дочери, который красуется на спине любимца публики.

«Теперь у меня на спине фамильный герб. На самом деле, все мои татуировки со смыслом», — поделился поп-король.

Филиппа Киркорова во всей красе можно будет увидеть в комедии «Братья» Марка Горобца. Ради роли в этом фильме певец засел в спортзале и набил множество тату. Многие сцены снимались в экстремальных природных условиях, практически без одежды. В частности, зрители смогут увидеть, как артист плавает в горной реке и тонет в настоящем болоте. Премьера запланирована на 19 декабря.