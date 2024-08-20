Вырастет уверенной: Психолог считает, что отсутствие мамы не отразилось на жизни дочки Киркорова

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория недавно сообщила всем, что родилась от суррогатной матери. В связи с этим психолог Станислав Самбурский в беседе с порталом "Страсти" поделился своими мыслями по данному факту.

Он подчеркнул, что рождённые от суррогатной матери дети обычно бывают потрясены, когда узнают о своём происхождении, а их дальнейшее отношение к такому положению дел зависит от того, насколько открыто про это будут говорить в семье. Специалист сообщил, что ребёнок может почувствовать себя неполноценным, если от него в этой ситуации что-то будут скрывать.

"Глядя на спокойное сообщение Аллы-Виктории, можно с уверенностью сказать, что девочка принимает факт своего рождения без негативных эмоций. По её фотографиям и поведению становится понятно, что она чувствует себя комфортно и знает, что любима в семье", — заявил эксперт.

Самбурский обратил внимание на то, что девочка пользуется поддержкой своих родных и близких, а у самого Филиппа Киркорова любви хватит ещё на пятерых детей. Однако в этой ситуации психолог задался вопросом о том, кто привьёт Алле-Виктории женскую модель поведения.

Стоит отметить, что собеседник портала тут же пришёл к выводу, что семья у артиста большая и в ней есть женщины, поэтому переживать за развитие его дочери не стоит. В то же время он убеждён в том, что взросление в семье, где преобладают мужчины, может дать сильное преимущество.

"Можно быть уверенным в том, что дочь Филиппа вырастет более эмоционально устойчивой и уверенной в себе. Наблюдая за поведением мужчин в семье, девочке будет проще справляться с любыми трудностями и не стесняться решать проблемы самостоятельно", — заключил Самбурский.