Дочь Киркорова открыла печальную тайну о маме

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась от суррогатной матери. Такую шокирующую "тайну", о которой все догадывались с её рождения, раскрыла сама девочка во время общения с подписчиками в соцсети TikTok.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери", — пояснила дочка Киркорова.

12-летняя Алла-Виктория также подтвердила догадки о своём двойном имени – Аллой её прозвали в честь папиной бывшей жены (Алла Пугачёва), а Викторией — в честь мамы Киркорова.