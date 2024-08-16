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16 августа, 14:56

Дочь Киркорова открыла печальную тайну о маме

Дочь Киркорова Алла-Виктория сообщила, что её родила суррогатная мать

Певец Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась от суррогатной матери. Такую шокирующую "тайну", о которой все догадывались с её рождения, раскрыла сама девочка во время общения с подписчиками в соцсети TikTok.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери", — пояснила дочка Киркорова.

12-летняя Алла-Виктория также подтвердила догадки о своём двойном имени – Аллой её прозвали в честь папиной бывшей жены (Алла Пугачёва), а Викторией — в честь мамы Киркорова.

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Филипп Киркоров вспомнил, из-за чего в своё время женился на Пугачёвой, и дело не в любви

А ранее Life.ru писал, что дочь Киркорова Алла-Виктория сделала тройное сальто в школьной столовой в Дубае. Посетители не оценили таких выкрутасов и обрушились с критикой на девочку и даже на её отца.

Дарья Нарыкова
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