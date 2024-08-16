Дочь Киркорова открыла печальную тайну о маме
Дочь Киркорова Алла-Виктория сообщила, что её родила суррогатная мать
Певец Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась от суррогатной матери. Такую шокирующую "тайну", о которой все догадывались с её рождения, раскрыла сама девочка во время общения с подписчиками в соцсети TikTok.
"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери", — пояснила дочка Киркорова.
12-летняя Алла-Виктория также подтвердила догадки о своём двойном имени – Аллой её прозвали в честь папиной бывшей жены (Алла Пугачёва), а Викторией — в честь мамы Киркорова.
А ранее Life.ru писал, что дочь Киркорова Алла-Виктория сделала тройное сальто в школьной столовой в Дубае. Посетители не оценили таких выкрутасов и обрушились с критикой на девочку и даже на её отца.