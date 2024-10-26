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26 октября, 11:43

Дюжев не боится санкций США из-за роли Джо Байдена

Артист Дмитрий Дюжев заявил, что Канада и Латвия наложили на него санкции

Дмитрий Дюжев в роли Байдена. Фото © Telegram / 1-2-3 Production

Дмитрий Дюжев в роли Байдена. Фото © Telegram / 1-2-3 Production

Артист Дмитрий Дюжев поделился, что на него уже наложили санкции правительства Канады и Латвии, однако его это нисколько не волнует. По словам актёра, ему не страшно, если санкции наложит и США из-за его роли 46-го президента Америки Джо Байдена в комедийном сериале «Гудбай».

Он обратил внимание на то, что один французский канал посвятил целую передачу сериалу «Гудбай», рассказав о сценаристах, режиссёрах и самом исполнителе главной роли.

«Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут ещё и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь!» — заявил Дюжев в интервью «Газете.Ru».

Ранее Life.ru рассказали, что Дюжев сыграет президента США в новом сериале «Гудбай». В комедии также снимутся Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, премьера состоится на канале ТНТ. По задумке Байден окажется в непривычной для него русской среде, а агенты ЦРУ по ошибке увезут в Вашингтон пенсионера из России, внешне очень похожего на президента Штатов.

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