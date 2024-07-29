Смерть в туалете, секс с подругой жены, наркоторговля: что сегодня стало с героями "Бригады"

Белый, Космос, Пчёла и Фил почти сразу стали культовыми персонажами. И артисты, исполнившие их роли, так или иначе ощутили влияние своих героев на собственные судьбы. Вот где они теперь — спустя 22 года после выхода "Бригады" на телеэкраны.

Саша Белый — Сергей Безруков

Безруков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Фото © "Кинопоиск", YouTube / Sergey Bezrukov

Роль лидера ОПГ открыла Безрукову дверь в мир большого кино и телевидения. Актёр и до этого снимался в фильмах и сериалах, но после "Бригады" его настигла всенародная любовь. "Участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Каникулы строгого режима", "Высоцкий. Спасибо, что живой" — вот лишь краткий список блокбастеров, в которых он сыграл.

Серьёзных успехов артист добился не только на экране. Он руководит Московским губернским театром и выпускает музыкальные альбомы. Сергей Безруков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и призывал поддержать поправки к Конституции.

Во время съёмок в "Бригаде" Сергей женился на Ирине Безруковой. Брак продлился 15 лет: причиной развода стали двое внебрачных детей артиста от актрисы Кристины Смирновой. Но в итоге Безруков связал свою жизнь с другой женщиной — режиссёром Анной Матисон, которая родила ему ещё троих детей.

Космос — Дмитрий Дюжев

Дюжев стал героем мемов. Фото © "Кинопоиск", YouTube / prima_tv

Массовый зритель узнал о Дюжеве именно благодаря "Бригаде", хотя его никак нельзя назвать актёром одной роли. Харизматичный Космос в его исполнении надолго запомнился публике, но персонажи из таких фильмов, как "Жмурки" и "Остров", тоже не лыком шиты. И это не считая множества других кинокартин и сериалов, а также ролей в МХТ им. Чехова и Московском губернском театре.

Вместе с популярностью к Дюжеву пришёл и успех в личной жизни. Он женился на своей давней поклоннице Татьяне Зайцевой, которая подарила актёру двух сыновей. Но жизнь знаменитости невозможна без скандалов, и Дмитрия также не миновала эта участь. Его не раз обвиняли в злоупотреблении алкоголем и наркотиками и неподобающем поведении. Впрочем, на карьере артиста это почти не сказалось.

Пчёла — Павел Майков

Майков не может завести ребёнка со своей женой. Фото © "Кинопоиск", YouTube / Культурный папа

Павел Майков, как и многие его коллеги, в первую очередь актёр театра, но после "Бригады" он нашёл себя в сериалах. "Курсанты", "Измены", "Контакт" — в каждом проекте артист сыграл запоминающихся персонажей. Впрочем, по популярности ни один из его героев с Пчёлой сравниться так и не смог. Возможно, именно поэтому Павел решил попробовать себя в другом амплуа — музыканта. С 2008 года он основал уже три группы: "Магрит", "БуттерБродский", "7 процентов". Хотя из кино артист не ушёл и до сих пор активно снимается.

Майков признавался, что после "Бригады" пал жертвой звёздной болезни — а ещё алкоголизма. Как ни странно, теперь вести здоровый образ жизни ему помогает всё та же работа. В отношениях с женщинами у Павла тоже всё было непросто. В 2001 году он женился на актрисе Екатерине Масловской. Через два года у них родился сын, но вскоре брак распался. Актёр ушёл к подруге своей жены Марии Саффо, которая стала его второй супругой. Из-за иммунологической несовместимости пара не может завести ребёнка.

Фил — Владимир Вдовиченков

В 2024 году Вдовиченков стал дедушкой. Фото © "Кинопоиск", YouTube / Кино в деталях

Владимир Вдовиченков в особых представлениях не нуждается. Если не считать Фила из "Бригады", на ум сразу приходит Кот из "Бумера". А ещё в его фильмографии такие картины, как "Левиафан" и "Салют-7 ", сериалы "Белая гвардия", "Оптимисты", "Учителя". Те, кто не смотрит телевизор и не ходит в кино, наверняка знают Владимира по его работам в театре им. Вахтангова.

После "Бригады" Вдовиченков обрёл славу и деньги. Это позволило ему материально обеспечить сына Леонида: мальчик родился во втором браке актёра, который распался ещё в середине 1990-х. Третья жена Владимира, по слухам, ушла от него из-за приступов звёздной болезни. В 2005-м четвёртая супруга артиста родила ему дочь, но через несколько лет случился очередной развод. В 2015-м Вдовиченков женился на актрисе Елене Лядовой, и они до сих пор вместе. В 2024 году актёр стал дедушкой — у его сына Леонида родился первенец.

Ольга Белова — Екатерина Гусева

Гусева чудом избежала "Норд-Оста" и создала крепкую семью. Фото © "Кинопоиск", YouTube / ОТР — Общественное телевидение России

Параллельно со съёмками в "Бригаде" Екатерина Гусева готовилась к роли в мюзикле "Норд-Ост". В день захвата Театрального центра на Дубровке у неё был выходной. Когда показы новой версии мюзикла прекратились, Екатерина устроилась в театр. Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах и петь в мюзиклах. Кроме того, она исполняет романсы и участвует в популярных телешоу.

Личная жизнь Гусевой устроилась ещё до "Бригады". Она вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина, от которого родила сына и дочь. Актриса старается "не светить" семью, но известно, что её сын учится в МГИМО, а дочь занимается музыкой.

Владимир Каверин — Андрей Панин

Панин умер в 2013 году при странных обстоятельствах. Кадр из сериала "Бригада". Режиссёр А. Сидоров, сценаристы И. Порублев и др. © "Кинопоиск", фото © "Кинопоиск"

К моменту съёмок в "Бригаде" Панин был уже известным актёром, но настолько сильно исполнил новую роль, что его ещё долго ассоциировали с главным антигероем сериала. Потом были "Водитель для Веры", "Жмурки", "Сволочи" и другие хиты. Панин успел побывать и в режиссёрском кресле: он снял два фильма — "Полный вперёд" и "Внук космонавта".

Постоянная занятость артиста привела к разладу в семье: его вторая жена с сыном уехала к своей матери. Панин вернул её, и в 2008 году у пары родился второй сын. А спустя пять лет случилось несчастье: тело знаменитости нашли в его квартире без признаков жизни. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате несчастного случая — от удара головой об унитаз. Но близкие актёра считают, что это было убийство.

Шмидт — Дмитрий Гуменецкий

Гуменецкий поработал в органах, сел в тюрьму за наркотики и умер от рака. Кадр из сериала "Бригада". Режиссёр А. Сидоров, сценаристы И. Порублев и др. © Kino-teatr.ru, фото © Life

Сыграв начальника охраны Саши Белого, Дмитрий Гуменецкий так и не смог выйти из криминальной роли. В 2015 году его задержали при попытке продать наркотики на 46 миллионов рублей. В квартире и гараже Гуменецкого нашли 280 кг запрещённых веществ.