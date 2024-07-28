Гарик Сукачёв представил идею фильма об СВО на фестивале "Таврида-АРТ"

На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ" в Крыму представили проекты новых фильмов, посвящённых спецоперации. На питчинг вышли как молодые деятели киноиндустрии, так и их опытные коллеги. Об этом пишет РИА "ФедералПресс".

Так, продюсер Юрий Сапронов и Виктор Бут, который провёл в американской тюрьме 12 лет, выступили с проектом военной драмы о жизни Бута. Режиссёр Андрей Симонов и продюсер Андрей Кретов предложили идею деревенской комедии о комбате, который возвращается в родную деревню в качестве главы администрации, чтобы возродить её к жизни. А Гарик Сукачёв представил сюжет фильма о взрослении людей, чью жизнь изменила война. Свою будущую картину он планирует назвать "Родники".

Выделились и менее именитые участники. Например, одна команда предложила остросоциальную драму о возвращении солдат домой и их жизни после фронта. Другие озвучили историю о непростой судьбе музыкантов ДНР и ЛНР, ушедших защищать Родину. Свои идеи они развивали совместно с участниками специальной военной операции, опираясь на реальный опыт и переживания очевидцев.