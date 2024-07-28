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28 июля, 14:07

Гарик Сукачёв представил идею фильма об СВО на фестивале "Таврида-АРТ"

Гарик Сукачёв представил идею фильма об СВО на фестивале "Таврида-АРТ". Фото © РИА "ФедералПресс"

Гарик Сукачёв представил идею фильма об СВО на фестивале "Таврида-АРТ". Фото © РИА "ФедералПресс"

На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида-АРТ" в Крыму представили проекты новых фильмов, посвящённых спецоперации. На питчинг вышли как молодые деятели киноиндустрии, так и их опытные коллеги. Об этом пишет РИА "ФедералПресс".

Так, продюсер Юрий Сапронов и Виктор Бут, который провёл в американской тюрьме 12 лет, выступили с проектом военной драмы о жизни Бута. Режиссёр Андрей Симонов и продюсер Андрей Кретов предложили идею деревенской комедии о комбате, который возвращается в родную деревню в качестве главы администрации, чтобы возродить её к жизни. А Гарик Сукачёв представил сюжет фильма о взрослении людей, чью жизнь изменила война. Свою будущую картину он планирует назвать "Родники".

Выделились и менее именитые участники. Например, одна команда предложила остросоциальную драму о возвращении солдат домой и их жизни после фронта. Другие озвучили историю о непростой судьбе музыкантов ДНР и ЛНР, ушедших защищать Родину. Свои идеи они развивали совместно с участниками специальной военной операции, опираясь на реальный опыт и переживания очевидцев.

Путин поздравил участников "Таврида.Арт" с открытием фестиваля
Путин поздравил участников "Таврида.Арт" с открытием фестиваля

Напомним, фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида-Арт" — крупнейшая площадка РФ для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и других творческих индустрий. Именно творцы являются главными героями этого масштабного события. В этом году фестиваль посвящён теме многонациональности нашей большой страны.

Алёна Зиновьева
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