Роберт Дауни – младший вернётся в киновселенную "Мстители" в новой роли
Роберт Дауни – младший вернётся в Marvel и сыграет доктора Дума в двух фильмах
Роберт Дауни – младший. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss
Актёр Роберт Дауни – младший сыграет доктора Виктора Дума в двух новых фильмах супергероики "Мстители". Эта новость стала главным анонсом Marvel на Comic Con.
За съёмки обоих фильмов возьмутся братья Джо и Энтони Руссо, которые уже сняли четыре фильма в киновселенной: "Первый мститель: Другая война", "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Картины появятся на экранах в 2026 и 2027 годах.
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