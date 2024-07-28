Роберт Дауни – младший вернётся в киновселенную "Мстители" в новой роли

Актёр Роберт Дауни – младший сыграет доктора Виктора Дума в двух новых фильмах супергероики "Мстители". Эта новость стала главным анонсом Marvel на Comic Con.

За съёмки обоих фильмов возьмутся братья Джо и Энтони Руссо, которые уже сняли четыре фильма в киновселенной: "Первый мститель: Другая война", "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Картины появятся на экранах в 2026 и 2027 годах.