6 легендарных ролей в популярных фильмах, которые предназначались совсем другим актёрам

Мир кино полон неожиданностей и интересных историй, особенно когда речь заходит о кастинге. Иногда роли, ставшие культовыми и неповторимыми в исполнении одного актёра, изначально предназначались совершенно другому. Представьте, как могли бы измениться некоторые из наших любимых фильмов, если бы их главные герои оживали на экране в другом обличье. Давайте узнаем больше о шести легендарных ролях, которые могли бы получить совсем другие лица.

Ипполит в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!"

Знаменитые роли, которые могли достаться другим актёрам. Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Кого планировали взять на роль: Олег Басилашвили. Кто получил роль: Юрий Яковлев. Олег Басилашвили мог стать Ипполитом в этом новогоднем хите, но судьба распорядилась иначе. Перед началом съёмок актёр пережил личную трагедию — потерю отца, что заставило его отказаться от участия в проекте. Эльдар Рязанов обратился к Андрею Миронову, но тот не увидел себя в образе Ипполита. В итоге роль досталась Юрию Яковлеву.

Воланд в "Мастере и Маргарите" 2005 года

Отказы, которые сделали кинозвёзд: Кто должен был играть Воланда? Фото © "Мастер и Маргарита". Режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Кого планировали взять на роль: Олег Янковский. Кто получил роль: Олег Басилашвили. Олег Янковский мог оживить на экране великого и ужасного Воланда в адаптации романа Булгакова, но отказался, посчитав, что дьявола играть нельзя. Это решение позволило Олегу Басилашвили блеснуть в своей роли, доказав, что иногда отказы актёров ведут к невероятным находкам на экране.

Няня Вика в "Моей прекрасной няне"

Актёры, которые могли изменить историю кино. Фото © "Моя прекрасная няня". Режиссёр Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов, сценарист Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон / Kinopoisk.ru

Кого планировали взять на роль: Инга Оболдина. Кто получил роль: Анастасия Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк стала лицом обаятельной гувернантки Вики, но изначально создатели видели на её месте Ингу Оболдину. Актриса не оценила сценарий и отказалась от роли, что, несомненно, стало судьбоносным для Заворотнюк, завоевавшей сердца миллионов.

Джек в "Титанике"

Как Леонардо Ди Каприо чуть не упустил "Титаник". Фото © "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон, Памела Исли, Эл Гиддингс / Kinopoisk.ru

Кого планировали взять на роль: Мэттью МакКонахи. Кто получил роль: Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо воплотил на экране один из самых романтических образов, но мало кто знает, что Мэттью МакКонахи был в шаге от того, чтобы получить эту роль. В итоге выбор пал на Ди Каприо, и сегодня сложно представить кого-либо другого в этом образе.

Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря"

Кому предлагали роль Джека Воробья? Фото © "Пираты Карибского моря". Режиссёр Гор Вербински, сценарист Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти / Kinopoisk.ru

Кого планировали взять на роль: Джим Керри, Хью Джекман. Кто получил роль: Джонни Депп. Роль, которая стала визитной карточкой Джонни Деппа, могла достаться Джиму Керри или Хью Джекману. Но судьба распорядилась так, что именно Депп оживил на экране несравненного и харизматичного пирата, ставшего любимцем публики.

Тони Старк в "Железном человеке"

Кто на самом деле должен был играть эти роли: от "Иронии судьбы" до "Железного человека". Фото © "Мстители: Финал". Режиссёр Энтони Руссо, Джо Руссо, сценарист Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли / Kinopoisk.ru

Кого планировали взять на роль: Том Круз. Кто получил роль: Роберт Дауни – младший. Роль, положившая начало кинематографической вселенной Marvel, могла достаться Тому Крузу. Однако судьба выбрала Роберта Дауни – младшего, который идеально воплотил на экране гениального изобретателя, став образцом для подражания.