5 российских звёзд, у которых было всё, а они собственноручно разрушили карьеру

Многие отечественные звёзды были популярны в России в последние годы. Если бы не их собственные ошибки, эти личности могли бы и дальше зарабатывать огромные гонорары и купаться в лучах славы. Но артисты по какой-то причине решили отказаться от всего. Кто из представителей отечественного бомонда потерял всё?

1. Актёр и телеведущий Марат Башаров

Опустившиеся звёзды теряли карьеру из-за скандалов. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Башаров долгое время был одним из самых востребованных актёров России. Каждый год ему предлагали роли в сериалах и фильмах. Однако потом карьера артиста пошла под откос. Начиная с 2012 года Марат периодически устраивал дебоши, был замешан в скандалах. Однажды его даже обвинили в домашнем насилии. С тех пор артист стал всё реже появляться в телевизионных проектах. Впрочем, сейчас он пытается реабилитироваться перед обществом.

2. Актёр Дмитрий Нагиев

Куда пропал Нагиев? Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Раньше россияне любили и обожали звезду. У Нагиева много громких ролей, в том числе и полюбившийся миллионам "Физрук", в котором артист сыграл главную роль.

В последние годы Нагиев был невероятно популярен: играл в сериалах, фильмах, вёл премию "Муз-ТВ" и множество других мероприятий, а также зарабатывал огромные деньги на корпоративах и рекламе. Но после 24 февраля 2022 года звезда "пропала с радаров". Сейчас Нагиев не снимается ни в сериалах, ни в фильмах. Поэтому зрители стали забывать актёра. Даже если он и вернётся на большие экраны, былую славу вернуть будет сложно.

3. Актёр Александр Петров

Александр Петров сейчас, предположительно, покоряет Голливуд. Фото © ТАСС / IMAGO / Supplied by LMK

Артист снимается в кино с 2010-го, но по-настоящему популярным стал только благодаря сериалу "Полицейский с Рублёвки". С 2016 по 2018 год в проекте играл оперуполномоченного Гришу Измайлова. Тогда актёра знала и любила вся страна, а предложения играть в фильмах сыпались один за другим. Впрочем, были и другие популярные картины, в которых Петров играл ключевые роли: "Текст" и "Вторжение", а также "Гоголь".

Карьера актёра пошла под откос в начале 2022 года. Тогда СМИ писали, что Петров уехал из России в США, чтобы покорить Голливуд. С тех пор фильмов и сериалов с участием артиста стало появляться всё меньше. В крупных американских проектах актёр при этом замечен не был, за исключением "Анны" (2019). Хоть фильм и режиссировал Люк Бессон, боевик провалился.

Россияне тоже невзлюбили Петрова после отъезда из РФ. Похоже, его популярность начала угасать, поскольку с 2022 года артист сыграл всего в восьми фильмах, которые не выстрелили. Хотя на пике карьеры актёр имел пять проектов в год.

4. Артист Данила Козловский

Данила Козловский сейчас может быть в США. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Артиста тоже любила вся страна. Благодаря своей красоте, харизме и хорошей актёрской игре он покорил сердца миллионов дам. В киноиндустрию Козловский пришёл в далёком 1999 году, но первую широкую популярность обрёл благодаря фильму "Духless". Затем артист сыграл в патриотической картине "Легенда № 17" про советского хоккеиста Валерия Харламова.

Благодаря обеим ролям Козловский стал чуть ли не самым востребованным артистом в России. Его гонорар за съёмочный день многократно вырос, но, даже несмотря на это, он играл в кино практически каждые несколько месяцев.

Однако уже в 2022 году артист собственноручно угробил свою карьеру, нелестно высказавшись о России. Также ходили слухи, что после этого Козловский мигрировал в США, но позже он опроверг эту информацию. В любом случае новых фильмов и сериалов с артистом не выходит и все о нём потихоньку начинают забывать.

5. Актёр Михаил Ефремов

Михаил Ефремов сейчас ещё не на свободе, но вскоре может выйти из колонии. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Артист блистал на российских экранах начиная с 2000-х. После легендарных проектов "Граница. Таёжный роман" и "12" Ефремову посыпались предложения ролей. С тех пор актёр несколько раз в год появлялся в сериалах и кино.

Карьера Ефремова пошла под откос с 2018 года. Он начал попадать в неприятные истории, связанные со злоупотреблением горячительных напитков. Также артиста много раз видели на публике в не совсем трезвом виде.

Окончательный крест на своей актёрской карьере Ефремов поставил в июне 2020 года. Тогда он в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля, выехал на встречку и попал в аварию с фургоном. Человек, с которым столкнулся актёр, умер. Затем на Ефремова завели уголовное дело, его вина была доказана, он получил семь с половиной лет колонии.