Расторгуев исполнил песню ST "Дай ему сил" на юбилейном концерте "Любэ" в Москве
Фронтмен "Любэ" Николай Расторгуев. Обложка © Предоставлено Life.ru
Фронтмен "Любэ" Николай Расторгуев исполнил песню рэпера Александра Степанова (ST) "Дай ему сил", ставшую фронтовым хитом. Народный артист России сыграл её вместе с Большим детским хором на сцене Crocus City Hall на юбилейном концерте в честь 35-летия группы.
Николай Расторгуев исполняет фронтовой хит "Дай ему сил" на концерте в честь 35-летия группы "Любэ" в Crocus City Hall. Видео © Предоставлено Life.ru
Пару дней назад было опубликовано видео, на котором музыканты "Любэ" репетировали песню, а сегодня культовая российская группа сыграла хит в рамках своего 35-летнего юбилея. Аудитория оценила исполнение песни по достоинству. А поклонники поздравили ST со столь крупной премьерой его творения.
"Ваше творчество уже великое дело давно. Вы безумно талантливый в разных направлениях и опытный. Вы заслужили и точно оставили свой след в этом мире", — написал один из фанатов.
Другие комментаторы отметили, что очень рады за рэпера и его работу — тот редкий случай, когда современное творчество трогает за живое. Кроме того, люди в отзывах говорят о том, что песня получилась очень хорошей и прекрасно звучит в исполнении Расторгуева.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что рэпер ST вместе с гитаристом группы "Звери" Германом Осиповым устроили полевые концерты для бойцов Росгвардии в ЛНР. Артисты не пытались изощряться и потому их выступления выглядели как костровые посиделки с друзьями под гитару. Вскоре в Сети стало появляться всё больше патриотических роликов под песню ST "Дай ему сил", в том числе и с Владимиром Путиным, например с фрагментами из интервью журналисту Такеру Карлсону. Сам музыкант сказал, что очень рад такой реакции на своё творчество и тому, что россияне нашли песне такое применение. А на днях стало известно о том, что "Дай мне сил" прозвучит на юбилейном концерте группы "Любэ". Life.ru публиковал кадры с репетиции.