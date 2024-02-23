Расторгуев исполнил песню ST "Дай ему сил" на юбилейном концерте "Любэ" в Москве

Фронтмен "Любэ" Николай Расторгуев исполнил песню рэпера Александра Степанова (ST) "Дай ему сил", ставшую фронтовым хитом. Народный артист России сыграл её вместе с Большим детским хором на сцене Crocus City Hall на юбилейном концерте в честь 35-летия группы.

Николай Расторгуев исполняет фронтовой хит "Дай ему сил" на концерте в честь 35-летия группы "Любэ" в Crocus City Hall. Видео © Предоставлено Life.ru

Пару дней назад было опубликовано видео, на котором музыканты "Любэ" репетировали песню, а сегодня культовая российская группа сыграла хит в рамках своего 35-летнего юбилея. Аудитория оценила исполнение песни по достоинству. А поклонники поздравили ST со столь крупной премьерой его творения.

"Ваше творчество уже великое дело давно. Вы безумно талантливый в разных направлениях и опытный. Вы заслужили и точно оставили свой след в этом мире", — написал один из фанатов.