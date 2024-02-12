Рэпер ST рад взрывающим соцсети роликам с Путиным под песню "Дай ему сил"
Рэпер ST рад появлению в Сети роликов с Путиным под его песню "Дай ему сил"
Рэпер ST (Александр Степанов) высказался о появлении своих песен в патриотических роликах. Фото © t.me / STOIZSTA
Московский рэпер ST (Александр Степанов) выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что положительно относится к использованию своей музыки в патриотических роликах. Так он отреагировал на появление в соцсетях роликов с российским лидером под его песню "Дай ему сил", в том числе с отрывками из громкого интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел... Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому, если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово! Тем более если это происходит по желанию людей, как я могу к этому относиться? Только положительно", — сказал рэпер в комментарии РИА "Новости".
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Беседа "взорвала" Сеть. В течение первых суток ролик посмотрело 150 миллионов человек, а сейчас количество просмотров приближается уже к 200 млн. Путин рассказал об истории отношений Украины и России, а также объяснил, почему НАТО не сможет сломить Россию. Президент также подчеркнул, что Москва не намерена атаковать альянс, хотя обывателей США и ЕС в этом убеждают их же политики и журналисты.