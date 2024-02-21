Николай Расторгуев исполнил песню рэпера ST "Дай ему сил" на репетиции юбилейного концерта

Группа "Любэ" исполнит хит "Дай ему сил" рэпера ST (Александр Степанов) на своём юбилейном концерте. На видео — лидер легендарного коллектива, народный артист России Николай Расторгуев репетирует композицию.

Николай Расторгуев сыграл "Дай ему сил" на репетиции юбилейного концерта. Видео © Предоставлено Life.ru

На репетиции присутствовал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, который наблюдал за исполнением песни с задумчивым взглядом. ST не так давно представил свою новую песню "Дай ему сил" перед военнослужащими на линии фронта. Они вместе запустили флешмоб, исполняя эту песню под гитару на разных точках фронта.

Ранее сообщалось, что песня "Дай ему сил" рэпера ST стала настоящим хитом, а простые россияне массово делают с нею патриотические ролики с президентом Владимиром Путиным. К слову, сам исполнитель положительно относится к этому.