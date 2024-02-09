Рэпер ST рассказал, как бойцы СВО отреагировали на его песни

Российский рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) побывал в зоне проведения спецоперации на Украине (СВО), где выступил для бойцов Росгвардии. Музыкант отметил, что даже те солдаты, которые ни разу не слышали его песен, были рады познакомиться с его творчеством.

Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Видео © Росгвардия

"Та обратная связь, которую я получил, она очень многое значит. Ребятам понравилось, они говорят здорово, что такие песни появляются, что они звучат из уст известных артистов", — приводит слова рэпера газета "Известия".

ST добавил, что ездил в зону СВО вместе с гитаристом группы "Звери" Германом Осиповым, который часто бывает в новых регионах. Также Степанов обрадовался отклику на новую песню "Дай ему сил", которую впервые исполнил для бойцов. Самое главное — это обратная связь слушателей, подчеркнул артист.