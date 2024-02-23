Солистка группы "Мираж" вспомнила, как чуть не погибла во время речного круиза

Солистка группы "Мираж" Екатерина Болдышева поделилась случаем из жизни, когда чуть не сгорела на теплоходе во время речного круиза. Об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам исполнительницы, она принимала участие в записи музыкального проекта со своими друзьями и они решили поехать вместе в речной круиз, где планировали отыграть песенную программу. На теплоходе внезапно случился пожар, который напугал присутствующих.

Болдышева отметила, что ситуация закончилась благополучно, потому что во время ЧП теплоход стоял на якоре. Все пассажиры оперативно покинули судно, а пожар ликвидировали. Певица уверена, что такая неудача произошла с ней из-за того, что тогда рядом не оказалось её мужа, музыканта Алексея Горбашова. Она добавила, что однажды, застряв в пробке, чуть не опоздала на поезд, но успела запрыгнуть в последний вагон. Горбашов прождал её на перроне, не зная, что ей всё-таки удалось успеть.

"В то время ещё не было мобильных. Как потом выяснилось, он обежал весь вокзал и перроны, просил сделать объявление по громкоговорителям и, поняв, что меня нигде нет, сел на следующий поезд и догнал нас на какой-то станции, где мы стояли полчаса", — рассказала артистка.

Супруги вместе уже 31 год. По мнению Болдышевой, самое забавное в их отношениях то, что они всё ещё вместе, хотя их характеры в корне различны.

"И вообще, когда меня приглашали в "Мираж", знакомые предупреждали, что самый страшный человек во всём коллективе — это Алексей Горбашов, мол, надо держаться от него на расстоянии. Самое смешное, что именно этот "самый страшный" человек в коллективе и стал моим спутником жизни", — заявила солистка.