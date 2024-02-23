Сергей Лазарев арендовал жильё "диско-бабушке" из Сыктывкара
"Диско-бабушка" из Сыктывкара Лидия Витальевна. Обложка © Telegram / Сергей Лазарев
Сергей Лазарев выполнил обещание, данное поклоннице — "диско-бабушке" из Сыктывкара, зажигательно танцевавшей на одном из концертов певца в столице Коми. Женщине сняли жильё, отвечающее всем её пожеланиям. Платить за него артист будет на постоянной основе.
"Мы почти десять дней искали подходящую квартиру, потому что было много "вводных" от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал", — написал он в телеграм-канале, поблагодарив людей, с помощью которых данный вопрос был решён.
Напомним, "диско-бабушка" из Сыктывкара покорила Сеть танцами на концерте Сергея Лазарева. Выяснилось, что у женщины инвалидность и нет родственников. В Сыктывкар из деревни она переехала только в 2000 году и живёт в ужасных условиях — тратит почти всю пенсию, чтобы снять маленькую комнату в общежитии, где даже нет возможности помыться. Узнав об этом, певец решил немедленно отыскать Лидию Витальевну, чтобы помочь ей.