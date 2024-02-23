Сергей Лазарев арендовал жильё "диско-бабушке" из Сыктывкара

Сергей Лазарев выполнил обещание, данное поклоннице — "диско-бабушке" из Сыктывкара, зажигательно танцевавшей на одном из концертов певца в столице Коми. Женщине сняли жильё, отвечающее всем её пожеланиям. Платить за него артист будет на постоянной основе.

"Мы почти десять дней искали подходящую квартиру, потому что было много "вводных" от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал", — написал он в телеграм-канале, поблагодарив людей, с помощью которых данный вопрос был решён.