"Очень непростая судьба": Лазарев поможет "диско-бабушке" из Коми, покорившей Сеть зажигательными танцами

Певец Сергей Лазарев, которого покорила "диско-бабушка" Лидия Витальевна Уляшева из Коми, не смог остаться равнодушным, узнав о её непростой судьбе. Как сообщил исполнитель в видеообращении в телеграм-канале, сейчас его представители ищут людей, которые могли бы связать его с пенсионеркой, чтобы в дальнейшем оказать ей всю необходимую помощь.

Сергей Лазарев после своего концерта решил помочь "диско-бабушке" из Коми, которая живёт в ужасных условиях. Видео © t.me / Сергей Лазарев

Лазарев рассказал, что бабушка покорила не только его, но и сама обрела поклонников: пользователи оставили множество комментариев под роликом с зажигательным танцем пенсионерки. Но, как оказалось, судьба женщины не столь весёлая, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что у Лидии Витальевны "очень непростая судьба": она живёт в ужасных условиях и от неё отказались родственники. Узнав об этом, певец решил немедленно отыскать "диско-бабушку", чтобы помочь ей.

"Достаточно известная бабушка в Сыктывкаре, как оказалось, диско-бабушкой её называют. Она такая жизнерадостная, но в жизни у неё не всё так радостно, к сожалению. У неё проблемы с жильём, практически нет денег. Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь", — рассказал певец.