Негде помыться, нет холодильника: Покорившая Сеть "диско-бабушка" живёт в ужасных условиях в Коми

"Диско-бабушка", которая покорила Сеть танцами на концерте певца Сергея Лазарева, живёт в ужасных условиях. Как сообщает SHOT, 65-летняя Лидия Витальевна Уляшева из Сыктывкара снимает маленькую комнату в общежитии, где даже нет возможности помыться. Местные жители пытаются помочь пенсионерке, дают ей деньги на продукты и баню.

Лидия Уляшева танцует на концерте Сергея Лазарева. Видео © Telegram / Сергей Лазарев

По информации телеграм-канала, у бабушки есть дом в селе Помоздино (Усть-Куломский район Коми), но там имеется только печное отопление, вдобавок ко всему течёт крыша. Родственников у Уляшевой нет, она инвалид с детства. Пенсионерка всегда мечтала жить в городе: в 2020 году собрала свои немногочисленные вещи и поехала покорять столицу Коми Сыктывкар. Пенсии пожилой женщины в размере 15 тысяч рублей хватило только на то, чтобы жить в хостеле, а позднее — в общежитии. В настоящее время у бабушки есть только шкаф и кровать. Телевизор, холодильник, стиральная машина и плита пока остаются для Лидии Витальевны недосягаемой мечтой.

Лидия Уляшева танцует на концерте Филиппа Киркорова. Видео © Telegram / SHOT

Однако такая непростая жизненная ситуация не сломила дух "диско-бабушки". Уляшева продолжает ходить на собеседования, а в перерывах между поиском работы обожает посещать концерты. Пенсионерка уже побывала на музыкальных вечерах Леонида Агутина, Григория Лепса и Валерия Леонтьева.

Однако впервые бабушку-зажигалку по-настоящему заметили на концерте Филиппа Киркорова. Охранники знают пожилую женщину в лицо и пускают её отплясывать бесплатно. Местные не раз пытались собрать деньги, чтобы помочь бабушке с жильём, но ничего не вышло. Перед Новым годом Уляшева написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку в Москву на концерт. К сожалению, эта мечта пока не сбылась.