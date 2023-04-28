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28 апреля, 14:11

Лайф разыскал бабулю на кабриолете из вирусного видео с омским губернатором

Водителем Хоценко с вирусного видео оказалась 81-летняя жительница Чистоозёрья

Врио губернатора Омской области Виталия Хоценко прокатила на самодельном УАЗе-кабриолете 81-летняя Надежда Архиповна Кучумова, жительница сгоревшей деревни Чистоозёрье. SHOT побеседовал с женщиной.

Надежда Кучумова, которая возила губернатора Омской области по сгоревшему селу. Видео © T.me / SHOT

Её дом — один из немногих, который уцелел во время разгула огненной стихии. Она призналась, что сразу же бросилась помогать пожарным. Многие односельчане лишились не только жилья, но и скотного двора: животных, кур, пчёл.

"Трое только из местных жителей тушили. Нам всем здесь за 80 лет. Куры погорели, у кого были, птицы, что у кого было. У дачников — у кого мотоцикл, у кого что. Пчёлы вот сгорели", поделилась сельчанка.

Она рассказала, что машина, на которой она возила губернатора и показывала разрушения, самодельная — это мотороллер на подвеске от "Нивы". Такая техника очень помогает ей в быту. Надежда Архиповна не хочет покидать деревню и попробует возродить хозяйство, хотя многие соседи разъехались по родственникам после пожара.

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Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Напомним, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился осматривать сёла Чистоозёрье и Новокарасук, которые сильно пострадали от пожаров из-за возгорания сухой травы. Политик пообщался с местными жителями, а сгоревшие улицы ему показала пожилая женщина, прокатившая чиновника на своём автомобиле.

Обложка ©

T.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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