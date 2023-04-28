Лайф разыскал бабулю на кабриолете из вирусного видео с омским губернатором

Врио губернатора Омской области Виталия Хоценко прокатила на самодельном УАЗе-кабриолете 81-летняя Надежда Архиповна Кучумова, жительница сгоревшей деревни Чистоозёрье. SHOT побеседовал с женщиной.

Надежда Кучумова, которая возила губернатора Омской области по сгоревшему селу. Видео © T.me / SHOT

Её дом — один из немногих, который уцелел во время разгула огненной стихии. Она призналась, что сразу же бросилась помогать пожарным. Многие односельчане лишились не только жилья, но и скотного двора: животных, кур, пчёл.

"Трое только из местных жителей тушили. Нам всем здесь за 80 лет. Куры погорели, у кого были, птицы, что у кого было. У дачников — у кого мотоцикл, у кого что. Пчёлы вот сгорели", — поделилась сельчанка.

Она рассказала, что машина, на которой она возила губернатора и показывала разрушения, самодельная — это мотороллер на подвеске от "Нивы". Такая техника очень помогает ей в быту. Надежда Архиповна не хочет покидать деревню и попробует возродить хозяйство, хотя многие соседи разъехались по родственникам после пожара.