Бабуля на кабриолете прокатила омского губернатора по пепелищам и прогремела на всю Россию

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился осматривать сёла Чистоозерье и Новокарасук, которые накануне сильно пострадали от пожаров. В телеграм-канале чиновник показал видео поездки, и всё внимание на себя перетянула боевая бабушка-водитель, которую теперь обсуждает в соцсетях вся Россия.

Врио главы Омской области Виталий Хоценко осматривает сгоревшие сёла. Видео © t.me / Хоценко о важном

"Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар", — подписал он ролик, на котором бабуля уверенно управляет УАЗом-кабриолетом и провозит чиновника по сгоревшим улицам.

Сгоревшее село Чистоозерье. Фото © t.me / Хоценко о важном

Жители Чистоозерья. Фото © t.me / Хоценко о важном

Хоценко пообщался с жителями посёлков. В Чистоозерье от пожара пострадало девять человек, огонь уничтожил 15 строений. В Новокарасуке сгорело 8 домов, пострадавших нет. Руководитель региона заверил, что вопрос с жильём будет решён оперативно. Предварительная причина ЧП — возгорание сухой травы.