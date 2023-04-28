Бабуля на кабриолете прокатила омского губернатора по пепелищам и прогремела на всю Россию
Врио главы Омской области Хоценко довезла к месту пожара бабушка на кабриолете
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился осматривать сёла Чистоозерье и Новокарасук, которые накануне сильно пострадали от пожаров. В телеграм-канале чиновник показал видео поездки, и всё внимание на себя перетянула боевая бабушка-водитель, которую теперь обсуждает в соцсетях вся Россия.
Врио главы Омской области Виталий Хоценко осматривает сгоревшие сёла. Видео © t.me / Хоценко о важном
"Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар", — подписал он ролик, на котором бабуля уверенно управляет УАЗом-кабриолетом и провозит чиновника по сгоревшим улицам.
Сгоревшее село Чистоозерье. Фото © t.me / Хоценко о важном
Жители Чистоозерья. Фото © t.me / Хоценко о важном
Хоценко пообщался с жителями посёлков. В Чистоозерье от пожара пострадало девять человек, огонь уничтожил 15 строений. В Новокарасуке сгорело 8 домов, пострадавших нет. Руководитель региона заверил, что вопрос с жильём будет решён оперативно. Предварительная причина ЧП — возгорание сухой травы.
Ранее сообщалось, что более 100 строений уничтожено в результате пожара в деревне Логоушка Курганской области. Погибла женщина. На месте ЧП организована работа выездной мобильной приёмной прокуратуры.
t.me / Хоценко о важном