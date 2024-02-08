Клава Кока встретилась со школьницей, которую развели на нюдсы якобы для съёмок в клипе певицы
Клава Кока позвала в свой клип школьницу, которую развёл на нюдсы "её менеджер"
Клава Кока встретилась с 14-летней школьницей из Подмосковья, которую развели на нюдсы якобы для съёмок в её клипе. Как рассказали SHOT представители певицы, артистка решила связаться с пострадавшей после того, как увидела публикацию телеграм-канала.
Клава Кока встретилась с 14-летней школьницей, которую развели на нюдсы якобы для съёмок в её клипе. Видео © SHOT
Певица, раздосадованная историей фанатки, провела с ней время, разъяснила правила поведения в Сети и, что самое важное, выполнила обещание мошенника — пригласила сняться в своём будущем клипе. Судя по видео, девочка согласилась и очень рада такому развитию событий.
Напомним, 14-летнюю школьницу из подмосковного Щёлкова развели на обнажённые фотографии под предлогом кастинга в новый клип Клавы Коки. Девочка нашла странное объявление в одном из мессенджеров и, связавшись с "менеджером", отправила ему видео и фото соответствующего характера. Однако ни на какие съёмки жертву не позвали, зато фото появились в Сети. Извращенца ищут.