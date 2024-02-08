Клава Кока встретилась со школьницей, которую развели на нюдсы якобы для съёмок в клипе певицы

Клава Кока встретилась с 14-летней школьницей из Подмосковья, которую развели на нюдсы якобы для съёмок в её клипе. Как рассказали SHOT представители певицы, артистка решила связаться с пострадавшей после того, как увидела публикацию телеграм-канала.

Клава Кока встретилась с 14-летней школьницей, которую развели на нюдсы якобы для съёмок в её клипе. Видео © SHOT

Певица, раздосадованная историей фанатки, провела с ней время, разъяснила правила поведения в Сети и, что самое важное, выполнила обещание мошенника — пригласила сняться в своём будущем клипе. Судя по видео, девочка согласилась и очень рада такому развитию событий.