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Джиган и Самойлова исполнят мечту "диско-бабушки" из Коми с трагической судьбой

Джиган и Самойлова исполнят мечту "диско-бабушки" из Сыктывкара увидеть Москву

11 февраля, 13:33
Лидия Уляшева. Обложка © t.me / SHOT

Лидия Уляшева. Обложка © t.me / SHOT

Рэпер Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган) и его жена Оксана Самойлова решили исполнить мечту пенсионерки Лидии Уляшевой из Сыктывкара, которая покорила Сеть своими танцами на концертах поп-звёзд. "Диско-бабушка" ещё в декабре попросила Деда Мороза о путешествии в Москву.

Джиган и Оксана Самойлова пригласили "диско-бабушку" в Москву. Видео © t.me / SHOT

Певец и его супруга записали видеообращение к Лидии Витальевне, которое публикует SHOT. Самойлова призналась, что сама она родом из города Ухты Республики Коми и поэтому испытывает трепетные чувства к пенсионерке-землячке. Звёздное семейство готово организовать приезд "диско-бабушки" в столицу и помочь ей посетить концерт любимого исполнителя.

"Мы бы хотели пригласить вас в гости в Москву, исполнить ваше желание. Мы будем очень рады вас видеть и надеемся, что вы не откажетесь от нашего предложения", — сказала Самойлова.

"Очень непростая судьба": Лазарев поможет "диско-бабушке" из Коми, покорившей Сеть зажигательными танцами
"Очень непростая судьба": Лазарев поможет "диско-бабушке" из Коми, покорившей Сеть зажигательными танцами

Напомним, "диско-бабушка" Лидия Витальевна Уляшева из Сыктывкара покорила Сеть танцами на концерте певца Сергея Лазарева. Но живёт пенсионерка в ужасных условиях: снимает маленькую комнату в общежитии, где нет возможности помыться. Местные жители помогают женщине, дают ей деньги на продукты и баню. Родственников у Уляшевой нет, она инвалид с детства. Перед Новым годом пенсионерка написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку в Москву на концерт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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