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24 февраля, 06:00

10 сопящих питомцев, которые так мило спят, что им можно только по-тихому завидовать

Дремлющие пушистики — это чудо. Спят они, а удовольствие получаем мы, люди. Собрали 10 таких очаровательных кадров, что вам самим захочется вздремнуть. И почему нет? Суббота же!

"Реддит, познакомься с Пенелопой!" charlesfilth33.

Фото © Reddit / charlesfilth33

Фото © Reddit / charlesfilth33

"Reddit, встречайте нашего нового котёнка, Скотча! Он любит спать в, казалось бы, неудобных позах с открытым ртом. Вот так он выглядит после часа игр", — nishyman22.

Фото © Reddit / nishyman22

Фото © Reddit / nishyman22

"Мы ждём ребёнка в феврале. Подумали: "Почему бы не испортить наш режим сна ещё за шесть месяцев до этого" — и завели щенка!" smpilichowski.

Фото © Reddit / smpilichowski

Фото © Reddit / smpilichowski

"Сопящий котёнок", — joona_pimia.

Фото © Reddit / joona_pimia

Фото © Reddit / joona_pimia

"Как думаете, она милашка? А если я покажу фото, на котором она спит как человек?" thicketcosplay.

Фото © Reddit / thicketcosplay

Фото © Reddit / thicketcosplay

"У всех такие классные фотографии, как они спят со своими питомцами, а у меня вот такой беспорядок", — aderaptor.

Фото © Reddit / aderaptor

Фото © Reddit / aderaptor

"Наш щенок приехал с одеялом, которое было у его мамы. С первого дня он настаивает на том, чтобы спать с ним каждую ночь", — Axoodles.

Фото © Reddit / Axoodles

Фото © Reddit / Axoodles

"Котята задремали", — FalloutDad.

Фото © Reddit / FalloutDad

Фото © Reddit / FalloutDad

"Читал в Интернете, что, если собака спит с высунутым языком, это признак, что она очень расслаблена. Я так рад, что моя новая приютившаяся собачка уже чувствует себя в безопасности в новом доме", — caliali78.

Фото © Reddit / caliali78

Фото © Reddit / caliali78

"Reddit, встречайте Нео. Ему нравится спать в самых неудобных позах, которые только можно придумать", — culher.

Фото © Reddit / culher

Фото © Reddit / culher

10 очаровательных кадров с котятками, которые мгновенно вылечат любую депрессию
10 очаровательных кадров с котятками, которые мгновенно вылечат любую депрессию
Обложка ©

Reddit / caliali78 / nishyman22

Сергей Трофимов
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