10 сопящих питомцев, которые так мило спят, что им можно только по-тихому завидовать

"Реддит, познакомься с Пенелопой!" — charlesfilth33.

Фото © Reddit / charlesfilth33

"Reddit, встречайте нашего нового котёнка, Скотча! Он любит спать в, казалось бы, неудобных позах с открытым ртом. Вот так он выглядит после часа игр", — nishyman22.

Фото © Reddit / nishyman22

"Мы ждём ребёнка в феврале. Подумали: "Почему бы не испортить наш режим сна ещё за шесть месяцев до этого" — и завели щенка!" — smpilichowski.

Фото © Reddit / smpilichowski

Фото © Reddit / joona_pimia

"Как думаете, она милашка? А если я покажу фото, на котором она спит как человек?" — thicketcosplay.

Фото © Reddit / thicketcosplay

"У всех такие классные фотографии, как они спят со своими питомцами, а у меня вот такой беспорядок", — aderaptor.

Фото © Reddit / aderaptor

"Наш щенок приехал с одеялом, которое было у его мамы. С первого дня он настаивает на том, чтобы спать с ним каждую ночь", — Axoodles.

Фото © Reddit / Axoodles

Фото © Reddit / FalloutDad

"Читал в Интернете, что, если собака спит с высунутым языком, это признак, что она очень расслаблена. Я так рад, что моя новая приютившаяся собачка уже чувствует себя в безопасности в новом доме", — caliali78.

Фото © Reddit / caliali78

"Reddit, встречайте Нео. Ему нравится спать в самых неудобных позах, которые только можно придумать", — culher.