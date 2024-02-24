10 сопящих питомцев, которые так мило спят, что им можно только по-тихому завидовать
Дремлющие пушистики — это чудо. Спят они, а удовольствие получаем мы, люди. Собрали 10 таких очаровательных кадров, что вам самим захочется вздремнуть. И почему нет? Суббота же!
"Реддит, познакомься с Пенелопой!" — charlesfilth33.
Фото © Reddit / charlesfilth33
"Reddit, встречайте нашего нового котёнка, Скотча! Он любит спать в, казалось бы, неудобных позах с открытым ртом. Вот так он выглядит после часа игр", — nishyman22.
Фото © Reddit / nishyman22
"Мы ждём ребёнка в феврале. Подумали: "Почему бы не испортить наш режим сна ещё за шесть месяцев до этого" — и завели щенка!" — smpilichowski.
Фото © Reddit / smpilichowski
"Сопящий котёнок", — joona_pimia.
Фото © Reddit / joona_pimia
"Как думаете, она милашка? А если я покажу фото, на котором она спит как человек?" — thicketcosplay.
Фото © Reddit / thicketcosplay
"У всех такие классные фотографии, как они спят со своими питомцами, а у меня вот такой беспорядок", — aderaptor.
Фото © Reddit / aderaptor
"Наш щенок приехал с одеялом, которое было у его мамы. С первого дня он настаивает на том, чтобы спать с ним каждую ночь", — Axoodles.
Фото © Reddit / Axoodles
"Котята задремали", — FalloutDad.
Фото © Reddit / FalloutDad
"Читал в Интернете, что, если собака спит с высунутым языком, это признак, что она очень расслаблена. Я так рад, что моя новая приютившаяся собачка уже чувствует себя в безопасности в новом доме", — caliali78.
Фото © Reddit / caliali78
"Reddit, встречайте Нео. Ему нравится спать в самых неудобных позах, которые только можно придумать", — culher.
Фото © Reddit / culher
Reddit / caliali78 / nishyman22