Китай вернёт в США двух больших панд, которых забрал в 2023 году

Китай согласился вернуть Соединённым Штатам панд Мэй Сян и Тянь Тянь, которые 23 года прожили в Вашингтоне, но были возвращены в Поднебесную летом 2023-го. Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"У Калифорнии и Китая глубокие культурные и экономические связи, и мы с нетерпением ждём возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей", — обрадовался такому событию Ньюсом.

Напомним, что все панды мира юридически принадлежат Пекину. Поднебесная отправляет питомцев лишь в те страны, с которыми у неё налажены хорошие отношения. За время жизни в США Мэй Сян и Тянь Тянь родили четверых детишек. Троих из них Китай давно вернул на родину, а ещё одного — Сяо Цицзи — забрал вместе с родителями в прошлом году.