Китай вернёт в США двух больших панд, которых забрал в 2023 году
Китай согласился вернуть Соединённым Штатам панд Мэй Сян и Тянь Тянь, которые 23 года прожили в Вашингтоне, но были возвращены в Поднебесную летом 2023-го. Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
По данным чиновника, бамбуковые медведи прибудут в США ближе к концу лета. Панд разместят в зоопарке Сан-Диего.
"У Калифорнии и Китая глубокие культурные и экономические связи, и мы с нетерпением ждём возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей", — обрадовался такому событию Ньюсом.
Напомним, что все панды мира юридически принадлежат Пекину. Поднебесная отправляет питомцев лишь в те страны, с которыми у неё налажены хорошие отношения. За время жизни в США Мэй Сян и Тянь Тянь родили четверых детишек. Троих из них Китай давно вернул на родину, а ещё одного — Сяо Цицзи — забрал вместе с родителями в прошлом году.
Unsplash / Lukas W.