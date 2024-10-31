Жуткая сторона сказки «Морозко»: Вы и не подозревали, как на самом деле всё закончилось

Фильм «Морозко» — настоящая классика, которую должен увидеть каждый школьник. Многие фольклорные истории скрывают за сказочным фасадом мрачные развязки, и эта — не исключение. Напомним про Русалочку, которая растворилась в морскую пену, или же Золушку, где сёстры отрубили себе пальцы, чтобы влезть в хрустальную туфельку.

Оригинальные сказки порой оказываются хоррором. Фото © kino-teatr

По сюжету «Морозко» мачеха отправила свою тихую и послушную падчерицу Настеньку в зимний лес, надеясь, что холод погубит её. Но тут появляется дух леса. Когда Морозко спросил: «Тепло ли тебе, девица?» — Настенька спокойно и вежливо ответила, за что и была щедро награждена. Увидев успех падчерицы, мачеха решила отправить свою дочь за богатством и женихом. Но Марфушенька, полная наглости, грубо встретила Морозко, выкрикнув: «Убирайся ко всем чертям, сгинь, окаянный!» За это она получила «подарки» в виде упряжки из трёх свиней и сундука с воронами.

Добрый конец советской сказки «Морозко». Фото © kino-teatr

Существует несколько версий этой сказки, меняются лишь отдельные детали, но судьба родной дочери остаётся неизменной. В восточнославянской версии история Марфушеньки становится жестоким уроком о том, к чему приводят наглость и эгоизм. Марфа уверена, что богатство и жених достаются легко и сразу. Она пытается выкриками и капризами заставить Морозко выполнить её требования, но тот не поддаётся на уловки и усиливает мороз. В результате Марфушенька погибает, замерзая в агонии.