«По усам текло, а в рот не попало»: Сказку Пушкина о мёртвой царевне могут запретить из-за одной фразы

По информации телеграм-канала, представители общественного движения обратились с заявлением в Министерство культуры РФ. По их словам, фраза писателя в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*. Однако по мнению адвоката Александра Добровинского, нужно знать культурный код и лучше читать классиков, чтобы понимать, о чём идёт речь:

«Есть ещё одно хорошее выражение: «Горе от ума». Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мёртвых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — объяснил Добровинский.