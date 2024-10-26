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26 октября, 10:00
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«По усам текло, а в рот не попало»: Сказку Пушкина о мёртвой царевне могут запретить из-за одной фразы

Общественники требуют запретить «Сказку о мёртвой царевне» Пушкина из-за ЛГБТ*

Запретить «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» Пушкина предложили общественники. По их словам, фраза «по усам текло, а в рот не попало» пропагандирует гомосексуальные связи, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, представители общественного движения обратились с заявлением в Министерство культуры РФ. По их словам, фраза писателя в сказке содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ*. Однако по мнению адвоката Александра Добровинского, нужно знать культурный код и лучше читать классиков, чтобы понимать, о чём идёт речь:

«Есть ещё одно хорошее выражение: «Горе от ума». Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мёртвых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — объяснил Добровинский.

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Ранее под горячую руку общественных активистов движения «Сорок Сороков» попал певец Филипп Киркоров. Артист разгневал общественников, в эфире шоу обратившись к квадроберу с фразой «Котик, дай мне в ротик». Это тоже посчитали пропагандой нетрадиционных отношений.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yura Borisov

Юрий Лысенко
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