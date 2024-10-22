«Деградация»: Стилист отказался считать ношение узких джинсов прямым путём к ЛГБТ*

Ношение узких джинсов никак не связано с ЛГБТ*, это суждение является бредовым и может привести к деградации общества. Такое мнение высказал стилист и эксперт в области моды Владислав Лисовец, комментируя слова члена общественного совета при «семейном» комитете Госдумы РФ Элины Жгутовой.

Ранее общественница заявила, что ношение узких джинсов — «прямой путь к ЛГБТ*», так как в них мужчины не становятся привлекательнее для женщин. По её словам, развал СССР произошёл после появления стиляг, джаза и узких джинсов.

«Это говорит о том, что человек вообще не разбирается в моде. Узкие джинсы как раз-таки носят брутальные рокеры. Их предпочитают мужчины, которые имеют мотоциклы, слушают рок, который, наверное, тоже для неё считается разложением общества. Сейчас как раз-таки в тренде широкие брюки, и узкие носит только отдельная каста людей. Постепенно они [узкие джинсы], конечно, снова войдут в моду», — подчеркнул стилист в беседе с «Газетой.ru».

Подобные заявления ведут к деградации общества, что гораздо опаснее, чем узкие джинсы, отметил эксперт моды. По его словам, человек имеет право выбирать то, в чём ему ходить. При этом Лисовец объяснил, что представители указанного движения обычно ходят просто в костюмах, а в нарядных одеждах.

«Если копнуть глубже, то как раз-таки в нашей стране большинство лгбтшников* зашифрованы, и искать их нужно не среди тех, кто выставляет себя на показ и ходят нарядными. Скорее, самые непорядочные и непатриотичные из них ходят в обычных костюмах, вы в жизни не узнаете, чем занимается тот или иной человек, если вы не их сосед», — пояснил стилист.

Эксперт добавил, что молодые люди из-за таких суждений столкнутся с проблемами, пытаясь проявить себя. По словам Лисовца, юноши и девушки будут просто похожи друг на друга как стадо. Стилист выразил сомнение, что одинаковая одежда порождает таланты и людей, готовых приносить пользу стране.

А ранее Life.ru писал, что немецкому футболисту Кевину Берену пришлось извиниться за отказ подписать радужную футболку. Спортсмен назвал этот предмет одежды «гейским* дерьмом».