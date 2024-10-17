«Страны не стало»: Володин обвинил фильм «Интердевочка» в разрушении СССР
Спикер Госдумы Володин связал фильм «Интердевочка» с распадом СССР
Елена Яковлева в фильме «Интердевочка». Фото © kino-teatr
Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал фильм «Интердевочка» с распадом СССР. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Вячеслав Володин обвиняет фильм «Интердевочка» в разрушенииСССР. Видео © Дума ТВ
«А вы посмотрите с чего началось разрушение Советского союза? Ещё во времена ЦК КПСС. В 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатрах. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог — страны не стало», — заявил Володин.
Двухсерийный фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» рассказывает о валютной проститутке, которая мечтает выйти замуж и уехать заграницу. Эта картина стала лучшим фильмом 1989 года по опросу журнала «Советский экран». Главную роль исполнила актриса Елена Яковлева.
Ранее Life.ru писал, что умер шведский актёр Торстен Валунд, сыгравший в "Интердевочке». Артисту было 85 лет.