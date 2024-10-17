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17 октября, 14:13

«Страны не стало»: Володин обвинил фильм «Интердевочка» в разрушении СССР

Спикер Госдумы Володин связал фильм «Интердевочка» с распадом СССР

Елена Яковлева в фильме «Интердевочка». Фото © kino-teatr

Елена Яковлева в фильме «Интердевочка». Фото © kino-teatr

Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал фильм «Интердевочка» с распадом СССР. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин обвиняет фильм «Интердевочка» в разрушенииСССР. Видео © Дума ТВ

«А вы посмотрите с чего началось разрушение Советского союза? Ещё во времена ЦК КПСС. В 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатрах. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог — страны не стало», — заявил Володин.

Двухсерийный фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» рассказывает о валютной проститутке, которая мечтает выйти замуж и уехать заграницу. Эта картина стала лучшим фильмом 1989 года по опросу журнала «Советский экран». Главную роль исполнила актриса Елена Яковлева.

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Ранее Life.ru писал, что умер шведский актёр Торстен Валунд, сыгравший в "Интердевочке». Артисту было 85 лет.

Полина Никифорова
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