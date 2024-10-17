«Страны не стало»: Володин обвинил фильм «Интердевочка» в разрушении СССР

«А вы посмотрите с чего началось разрушение Советского союза? Ещё во времена ЦК КПСС. В 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатрах. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог — страны не стало», — заявил Володин.