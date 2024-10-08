В душ ходим без них: Дерматолог объяснила, как часто нужно стирать джинсы Дерматолог Филёва: Джинсы из денима рекомендуется стирать после 5-10 носок 8 октября, 03:00 Девушка в джинсах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Постоянная стирка джинс из денима может привести к истончению волокон, потере цвета и деформации, однако для поддержания гигиены стирать одежду из этой ткани лучше после пяти – десяти носок. Об этом Life.ru рассказала дерматолог и врач-эксперт Александра Филёва.

В конечном счёте всё зависит от условий использования. Если носить джинсы в жару во время работы в саду, вероятно, стирать их придётся каждый день, а если надевать в офис, можно стирать гораздо реже. Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

За десять лет без стирки джинсы главы бренда Levi's Чарльза Берга неизбежно будут притягивать различные микроорганизмы, которые могут провоцировать раздражение кожи и фолликулит, особенно в жаркие месяцы или при активной физической нагрузке, добавила специалист.

Для продления срока службы джинсов и защиты здоровья их лучше всего стирать на деликатном режиме при температуре 30–40°C. Теплой водой и мылом действительно можно удалить поверхностные загрязнения и запах, но не бактерии и жиры внутри волокон. А вот «освежать» одежду в душе — не самая хорошая идея, заключила Филёва.

Ранее терапевт рассказала, что одежда и другие вещи людей, болеющих или уже переболевших ОРВИ, требуют особого ухода. При их стирке обязательно нужно добавлять дезинфицирующие средства.