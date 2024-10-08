Деканаль меня: Нутрициолог раскрыла тайну запаха клопов от кинзы Нутрициолог Никитина: Кинза пахнет клопами из-за содержания альдегида деканаля 8 октября, 01:00 Кинза может пахнуть клопами из-за альдегидов. Обложка © flickr / meganbabaganoush

Кинза, известная также как кориандр, может пахнуть клопами из-за содержания в ней альдегида деканаля. В беседе с Life.ru нутрициолог и сексолог Лариса Никитина рассказала, что этот компонент может составлять от 60% до 80% эфирного масла растения.

По словам специалиста, альдегиды являются летучими соединениями, и их запах ослабевает со временем. Когда вы нарезаете кинзу и оставляете её на некоторое время, характерный аромат становится менее резким. А если нарезанную зелень залить водой, можно получить более приятный аромат, напоминающий запах апельсиновой корки.

Также можно дать возможность кинзе выветрится. Сами семена кинзы имеют приятный запах апельсина, а вот когда кинза вырастает, и правда пахнет клопами, альдегит в составе имеет свойство выветриваться. Лариса Никитина Нутрициолог, сексолог

Ранее врач-нутрициолог Валерия Герюгова рассказала, что красное мясо может спровоцировать развитие смертельно опасных для человека заболеваний. Полный отказ от этого продукта может положительно сказаться на здоровье.