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Деканаль меня: Нутрициолог раскрыла тайну запаха клопов от кинзы

Нутрициолог Никитина: Кинза пахнет клопами из-за содержания альдегида деканаля

8 октября, 01:00
Кинза может пахнуть клопами из-за альдегидов. Обложка © flickr / meganbabaganoush

Кинза может пахнуть клопами из-за альдегидов. Обложка © flickr / meganbabaganoush

Кинза, известная также как кориандр, может пахнуть клопами из-за содержания в ней альдегида деканаля. В беседе с Life.ru нутрициолог и сексолог Лариса Никитина рассказала, что этот компонент может составлять от 60% до 80% эфирного масла растения.

По словам специалиста, альдегиды являются летучими соединениями, и их запах ослабевает со временем. Когда вы нарезаете кинзу и оставляете её на некоторое время, характерный аромат становится менее резким. А если нарезанную зелень залить водой, можно получить более приятный аромат, напоминающий запах апельсиновой корки.

Также можно дать возможность кинзе выветрится. Сами семена кинзы имеют приятный запах апельсина, а вот когда кинза вырастает, и правда пахнет клопами, альдегит в составе имеет свойство выветриваться.

Лариса Никитина

Нутрициолог, сексолог

Также можно дать возможность кинзе выветрится. Сами семена кинзы имеют приятный запах апельсина, а вот когда кинза вырастает, и правда пахнет клопами, альдегит в составе имеет свойство выветриваться.
Также можно дать возможность кинзе выветрится. Сами семена кинзы имеют приятный запах апельсина, а вот когда кинза вырастает, и правда пахнет клопами, альдегит в составе имеет свойство выветриваться.
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Авторы
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