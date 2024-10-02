Мясоедов предупредили об опасности одного из самых смертоносных видов рака
Нутрициолог Герюгина: Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки
Красное мясо может спровоцировать развитие смертельно опасных для человека заболеваний. Поэтому полный отказ от этого продукта может положительно сказаться на здоровье, заявила врач-нутрициолог Валерия Герюгова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам медика, в красном мясе содержится большое количество насыщенных жиров, которые провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мясоедам стоит опасаться одного из самых смертоносных видов рака — злокачественной опухоли в толстой кишке.
«Красное мясо является одним из видов риска по колоректальном раку, то есть по раку толстого кишечника», — предупредила врач.
Тем, кто не готов полностью исключить из своего рациона красное мясо, медик посоветовала есть его не более 500 граммов в неделю. Но всё же лучше делать акцент на белом мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах и молочной продукции.
Стоит отметить, что риск развития рака толстого кишечника возрастает не только при употреблении красного мяса, но и его производных: колбас, сосисок, бекона и ветчины. Нельзя допускать дефицита клетчатки, а для этого надо есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов и цельных зёрен.