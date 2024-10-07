Врач назвала несколько простых способов обмануть организм осенью, чтобы не начать зажировку

Осенью на фоне авитаминоза и плохого настроения человека может тянуть к вредной еде сильнее обычного. В таких случаях можно обмануть организм, взяв на вооружение несколько простых правил, рассказала NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.

Чтобы осенняя тяга к бургерам и роллам не аукнулась набором веса, необходимо нормализовать режим питания. В частности, нельзя делать слишком большие перерывы между приёмами пищи. Завтракать, обедать и ужинать лучше в одно и то же время.

«Организм очень избирательный, если долго не получает нужные питательные вещества, то он нацеливается сразу на большое количество энергии, выбирая вредные продукты — сладости, жирное, жареную пищу, фастфуд», — объяснила врач.

Нельзя забывать и про витамины. В день рекомендуется есть не менее пяти порций овощей и фруктов. Например, на завтрак можно добавить в рацион яблоко или банан, на обед — огурец или помидор, а на ужин — салат из капусты. Также должно быть два перекуса, состоящих из любых ягод и фруктов.