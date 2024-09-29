Названы «вкусные» методы избежать осенней хандры Нутрициолог Хлопова: Омега-3 жирные кислоты снижают риск сезонной депрессии 29 сентября, 04:00 Необходимые для здоровья антиоксиданты и витамин С можно получить, употребляя в пищу цитрусовые, зелёные овощи и ягоды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

С наступлением осени организм нуждается в особой поддержке, чтобы преодолеть депрессивное состояние и повысить иммунитет. В этом контексте нутрициолог Юлия Хлопова поделилась с Life.ru пятью важными рекомендациями, которые помогут избежать осенней хандры и поддержать здоровье.

Первое, что необходимо сделать, это добавить в рацион продукты, богатые витамином D. По словам эксперта, он играет ключевую роль в поддержании работы мозга и иммунной системы, а уменьшение солнечного света приводит к его дефициту, что и может вызвать сезонную депрессию. Избежать его нехватки может помочь употребление жирной рыбы, яичных желтков и грибов.

Ешьте больше продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые известны своим положительным воздействием на мозг и настроение. Они уменьшают воспаление, помогают бороться с депрессией и поддерживают работу иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление омега-3 помогает предотвратить развитие сезонной депрессии. Юлия Хлопова Нутрициолог

Не менее важно поддерживать микрофлору кишечника с помощью пробиотиков и пребиотиков. Нутрициолог напоминает, что этот орган напрямую влияет на иммунитет. Продукты, такие как йогурт и ферментированные овощи, поддерживают баланс полезных бактерий, что критически важно в сезон простуд.

Также следует увеличить потребление витамина C и антиоксидантов. Эти вещества помогают организму справляться с вирусами, поэтому осень — лучшее время для цитрусовых, ягод и зелёных овощей. Они не только укрепляют защитные функции организма, но и поддерживают уровень энергии в течение дня.

Наконец, эксперт рекомендует обратить внимание на сложные углеводы и клетчатку. Их источниками являются цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты. Их употребление в пищу обеспечит стабильный уровень сахара в крови и предотвратит резкие колебания настроения.

Ранее стало известно, что для укрепления иммунитета осенью человеку надо есть 500 граммов клетчатки в сутки. Она содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, а также в зелени, овощах, фруктах и ягодах. Помимо всего прочего, овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые понижают уровень воспалений и укрепляют защиту организма. Также такая еда хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Авторы Андрей Горяничев