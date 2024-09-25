Кладезь витаминов: Нутрициолог рассказала, кому стоит есть тыкву как можно чаще Нутрициолог Никитина: Тыква полезна для людей с заболеваниями ЖКТ 25 сентября, 03:30 Тыква богата витаминами, минералами и клетчаткой, а также обладает мощными антиоксидантными свойствами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Осенний сезон — отличное время для пополнения рациона питательными овощами, в числе которых должна быть тыква. Этот оранжевый плод богат витаминами, минералами и клетчаткой, а также обладает мощными антиоксидантными свойствами. Нутрициолог Лариса Никитина специально для Life.ru подчёркивает, что регулярное употребление тыквы помогает укрепить иммунитет и защититься от простудных заболеваний.

По словам специалиста, тыква особенно богата микроэлементами: в ней содержатся калий, кальций, магний, бор, фтор, а также цинк. Одна порция тыквенной каши способна обеспечить до 70% дневной нормы этого важного элемента, что способствует борьбе с инфекциями и поддержанию здоровья.

Тыкву ещё можно использовать как средство, выводящее токсины из организма, если вы хотите немного снизить вес и легко очиститься, то это отличный вариант. Семена тыквы очень помогают при болезнях ЖКТ. Также, препараты с тыквой, либо сами плоды тыквы нередко назначают мужчинам с воспалением простаты. Лариса Никитина Нутрициолог

Особенно рекомендуется включить тыкву в рацион людям, кто стремится повысить иммунитет. Тыква универсальна в кулинарии — её можно запекать, добавлять в выпечку или готовить супы, что делает её незаменимым продуктом в осеннем рационе.

Ранее нутрициолог рассказала, что для укрепления иммунитета при ОРВИ важно включать в рацион продукты, богатые витаминами С и D. По её словам, источниками витамина С являются цитрусовые, киви, чёрная смородина, облепиха, шиповник, чеснок и лук. Витамин D можно получить из рыбы, икры, молочных продуктов и яиц, что особенно важно для поддержания здоровья костей и иммунной системы.

Авторы Андрей Горяничев