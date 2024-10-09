«Гейское дерьмо!»: Немецкому футболисту пришлось извиняться за отказ подписать радужную футболку

Форвард немецкого ФК «Вольфсбург» Кевин Беренс отказался подписывать футболку, раскрашенную в цвета радуги, и назвал её «гейским* дерьмом». После этого ему пришлось приносить извинения. О ситуации сообщило издание Bild.

Газета утверждает, что эта фраза повергла в ужас сотрудников футбольного клуба, которые заявили, что слова спортсмена не совпадают с позицией команды. Беренс позже заявил, что его реакция была спонтанной и неприемлемой.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как трансфер футболиста из Португалии Рикарду Мангаша в московский «Спартак» оказался под вопросом из-за провокационного видео в соцсетях. В ролике спортсмен предстаёт в женском платье, с сумочкой и на каблуках. Видео выложила в TikTok его девушка.