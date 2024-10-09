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9 октября, 19:26

«Гейское дерьмо!»: Немецкому футболисту пришлось извиняться за отказ подписать радужную футболку

Игрок «Вольфсбурга» Беренс извинился за отказ подписать радужную футболку

Немецкий футболист Кевин Беренс. Обложка © Wikipedia.org / Nonametells

Немецкий футболист Кевин Беренс. Обложка © Wikipedia.org / Nonametells

Форвард немецкого ФК «Вольфсбург» Кевин Беренс отказался подписывать футболку, раскрашенную в цвета радуги, и назвал её «гейским* дерьмом». После этого ему пришлось приносить извинения. О ситуации сообщило издание Bild.

Газета утверждает, что эта фраза повергла в ужас сотрудников футбольного клуба, которые заявили, что слова спортсмена не совпадают с позицией команды. Беренс позже заявил, что его реакция была спонтанной и неприемлемой.

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* Движение ЛГБТ запрещено в РФ.

Юрий Лысенко
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