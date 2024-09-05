Переход португальца в «Спартак» оказался под угрозой из-за видео с футболистом в платье

Переход португальского футболиста Рикарду Мангаша в «Спартак» оказался под угрозой срыва. Сделку на два миллиона евро хотели провести на днях, однако этому может помешать провокационное видео спортсмена, сообщает Mash.

Рикарду Мангаш снялся в откровенном женском платье. Видео © TikTok / carlyrsantos

В ролике накрашенный футболист позирует в откровенном женском платье с сумочкой и стоит на каблуках. Безобидный, как ему казалось, прикол спортсмен снял вместе с девушкой, она выложила видео в TikTok. В итоге общественники призвали привлечь Мангаша по статье о пропаганде ЛГБТ* — Следственный комитет и Генпрокуратура собираются проверить ролик. Правда, его авторы уже удалили.

И такой скандал разгорелся буквально за несколько дней до приезда Мангаша в Москву. По словам председателя Совета отцов России Андрея Згонникова, впускать такого спортсмена в страну нельзя, и уж тем более — давать ему место среди красно-белых. «Спартак» же попросили провести с футболистом профилактическую беседу, сам клуб пока воздержался от комментариев.