Переход португальца в «Спартак» оказался под угрозой из-за видео с футболистом в платье
Mash: Переход Мангаша в «Спартак» под угрозой из-за видео с игроком в платье
Рикарду Мангаш. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / r.c.mangas19
Переход португальского футболиста Рикарду Мангаша в «Спартак» оказался под угрозой срыва. Сделку на два миллиона евро хотели провести на днях, однако этому может помешать провокационное видео спортсмена, сообщает Mash.
Рикарду Мангаш снялся в откровенном женском платье. Видео © TikTok / carlyrsantos
В ролике накрашенный футболист позирует в откровенном женском платье с сумочкой и стоит на каблуках. Безобидный, как ему казалось, прикол спортсмен снял вместе с девушкой, она выложила видео в TikTok. В итоге общественники призвали привлечь Мангаша по статье о пропаганде ЛГБТ* — Следственный комитет и Генпрокуратура собираются проверить ролик. Правда, его авторы уже удалили.
И такой скандал разгорелся буквально за несколько дней до приезда Мангаша в Москву. По словам председателя Совета отцов России Андрея Згонникова, впускать такого спортсмена в страну нельзя, и уж тем более — давать ему место среди красно-белых. «Спартак» же попросили провести с футболистом профилактическую беседу, сам клуб пока воздержался от комментариев.
Ранее Life.ru писал о другом скандальном, уже бывшем игроке «Спартака», Квинси Промесе. В феврале 2024 года его задержали в Дубае за ДТП — футольный клуб находился там на сборах. Игрока обвинили в бегстве с места аварии, но позднее дело закрыли. Тем не менее футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине Промесу грозит тюремный срок: там его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ. В июле «Спартак» объявил об уходе Промеса. А в сентябре стало известно, что футболист нашёл новый клуб в Дубае.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.