«Как уложить отца спать»: Турецкий футболист выложил пошлое фото с 2-летней дочерью и нарвался на хейт

Против бывшего турецкого футболиста Гёкхана Чыра начали расследование из-за публикации скандальной фотографии с двухлетней дочерью. На снимке ребёнок сидит между ног мужчины. Пользователи посчитали позу неуместной и вызывающей. Об этом пишет издание Haberler.

Публикация в социальных сетях экс-футболиста Гёкхана Чыра с дочкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gokhancira

«Пока Селенай строила планы, как уложить своего отца спать», — подписал публикацию экс-футболист.

Генеральная прокуратура требует выселить мужчину из дома в рамках расследования. Действия Чыра на данный момент расцениваются как «нарушение обязательства, вытекающего из семейного права». О малышке продолжат заботиться её прежние опекуны. Обращение также отправлено в суд для определения консультативных мер.