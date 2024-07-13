Юрист предупредил о рисках размещения фото с детьми в Интернете

В последнее время образовательные учреждения всё чаще используют Интернет для публикаций фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлены их учащиеся. Это направлено на продвижение и привлечение внимания родителей к своей деятельности, однако такая практика не лишена рисков. Дело в том, что размещение изображений детей в открытом доступе может привлечь внимание не только потенциальных клиентов, но и преступников. Своими опасениями поделился с "Газетой.ru" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Законодательство Российской Федерации (статья 152.1 Гражданского кодекса) строго регулирует использование изображений граждан, включая несовершеннолетних. Для публикации таких материалов необходимо получить согласие законных представителей ребёнка, если он младше 14 лет, или самого подростка, если ему исполнилось 14 лет. Несоблюдение этого требования может привести к нарушению прав и вызвать юридические последствия.

"Исключения возможны в случаях, когда изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, при съёмке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, таких как собрания, съезды, конференции, концерты, представления, спортивные соревнования и т.д., а также если лицо позировало за плату", — дополнил эксперт.

Эксперт рекомендует образовательным учреждениям аккуратно подходить к вопросу публикации материалов с участием детей, получая разрешение в письменной форме и оговаривая все возможные способы использования изображений. Родителям, в свою очередь, рекомендуется внимательно следить за тем, какие данные об их детях попадают в открытый доступ, и при необходимости требовать удаления материалов.