В России создадут номер для анонимной помощи детям и родителям

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал предложение оказания экстренной и анонимной помощи детям и их родителям. Планируется создать новый короткий номер телефона доверия — 124, сообщают в пресс-службе Правительства России после заседания координационного совета при кабмине по проведению в России Десятилетия детства.

"Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124", — говорится в сообщении.

Также Чернышенко отметил, что на данный момент существует 69 семейных МФЦ в 38 регионах страны, где оказывают помощь всем семьям независимо от дохода. Кроме того, в 57 субъектах РФ организовано 99 домашних микрореабилитационных центров, семьи с детьми-инвалидами могут получать реабилитационные услуги.

Напомним, 29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о Десятилетии детства до 2028 года. В июне этого года Чернышенко был назначен председателем совета координационного совета при правительстве по проведению в РФ этого комплекса мероприятий.