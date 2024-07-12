В России создадут номер для анонимной помощи детям и родителям
Чернышенко поручил создать в РФ номер 124 для анонимной помощи семьям с детьми
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал предложение оказания экстренной и анонимной помощи детям и их родителям. Планируется создать новый короткий номер телефона доверия — 124, сообщают в пресс-службе Правительства России после заседания координационного совета при кабмине по проведению в России Десятилетия детства.
"Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124", — говорится в сообщении.
Также Чернышенко отметил, что на данный момент существует 69 семейных МФЦ в 38 регионах страны, где оказывают помощь всем семьям независимо от дохода. Кроме того, в 57 субъектах РФ организовано 99 домашних микрореабилитационных центров, семьи с детьми-инвалидами могут получать реабилитационные услуги.
Напомним, 29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о Десятилетии детства до 2028 года. В июне этого года Чернышенко был назначен председателем совета координационного совета при правительстве по проведению в РФ этого комплекса мероприятий.
Ранее Life.ru рассказывал, что Госдума одобрила закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ работающим семьям с детьми. Нововведение позволит получать выплаты семьям, где родители трудоустроены, а в семье воспитывается не менее двух детей. Однако есть ещё одно условие — семья должна постоянно проживать на территории государства и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
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