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10 июля, 12:03

Госдума одобрила закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ работающим семьям с детьми

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о семейной налоговой выплате, которая будет ежегодно полагаться работающим родителям двух и более детей. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Нововведение позволит получать выплаты работающим гражданам РФ с двумя и более детьми. Однако есть ещё одно условие — семья должна постоянно проживать на территории государства и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно закону, получить выплату смогут также те российские семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в их регионе. Размер выплаты будет составлять 7% от уплаченного ими НДФЛ. Как уточняется, инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в Налоговый кодекс.

Напомним, кабмин внёс в Думу законопроект о "налоговом кешбэке" для семей с детьми. Выплата будет начислена на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в период с 1 мая по 1 октября. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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Госдума единогласно приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Ранее Life.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий программы выплат по 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки до 2031 года. Мерой государственной поддержки смогут воспользоваться семьи, где третий и следующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого нужно заключить кредитный договор, продлили до 1 июля 2031 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Александра Мышляева
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