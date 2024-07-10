Госдума единогласно приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за принятие приняла закона о прогрессивной шкале НДФЛ в третьем, окончательном, чтении. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, приводя подробности беседы между спикером ГД Вячеславом Володиным и главной Минфина РФ Антоном Силуановым после утверждения проекта, который был инициировал Правительством РФ.
Госдума единогласно приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Фото © Life.ru
409 парламентариев проголосовали за введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Проголосовавших против, как и воздержавшихся, не было. На вопрос Володина о том, появилось ли чувство удовлетворения от принятия закона о прогрессивной шкале НДФЛ, Силуанов заявил, что его радует факт того, что депутаты в своём решении были единодушны.
Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. Если уровень дохода, превысив этот показатель, будет достигать значений до 5 млн руб. — налог составит 15%. от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.
Напомним, в начале июня правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. По словам президента РФ Владимира Путина, изменения позволят сделать налоговое бремя более справедливым. Минфин предложил ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц будет относиться только к тем, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Для остальных россиян ставка НДФЛ сохранится на отметке 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые разделяют на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники спецоперации смогут рассчитывать на множество налоговых льгот. Изменения налоговой системы планируется утвердить в августе, сообщил Путин.
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