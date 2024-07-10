Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за принятие приняла закона о прогрессивной шкале НДФЛ в третьем, окончательном, чтении. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, приводя подробности беседы между спикером ГД Вячеславом Володиным и главной Минфина РФ Антоном Силуановым после утверждения проекта, который был инициировал Правительством РФ.

Госдума единогласно приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Фото © Life.ru

409 парламентариев проголосовали за введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Проголосовавших против, как и воздержавшихся, не было. На вопрос Володина о том, появилось ли чувство удовлетворения от принятия закона о прогрессивной шкале НДФЛ, Силуанов заявил, что его радует факт того, что депутаты в своём решении были единодушны.