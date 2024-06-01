Кабмин внёс в Думу законопроект о "налоговом кешбэке" для семей с детьми
Кабмин внёс в Госдуму законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона о семейной налоговой выплате. Согласно инициативе, её будут получать работающие родители, имеющие двух и более детей.
На получение выплаты смогут рассчитывать работающие россияне, постоянно проживающие в стране. Она положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.
Речь идёт о кешбэке в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Выплата будет начислена на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в период с 1 мая по 1 октября. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Недавно Минфин России внёс в правительство пакет законодательных инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей ежемесячно. Подробнее об этом — в материале Life.ru.
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