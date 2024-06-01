Кабмин внёс в Думу законопроект о "налоговом кешбэке" для семей с детьми

Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона о семейной налоговой выплате. Согласно инициативе, её будут получать работающие родители, имеющие двух и более детей.

На получение выплаты смогут рассчитывать работающие россияне, постоянно проживающие в стране. Она положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.

Речь идёт о кешбэке в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Выплата будет начислена на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в период с 1 мая по 1 октября. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.