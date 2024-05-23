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23 мая, 10:05

Володин призвал не обижать средний класс высокими налогами

Володин: Основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых

Необходимо защитить средний класс за счёт распределения основной налоговой нагрузки на богатых. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний, где обсуждаются механизмы функционирования и модернизация налоговой системы РФ.

"Основная налоговая нагрузка за счёт прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встаёт на ноги", — считает спикер Государственной думы.

Прогрессивная шкала налогов не коснётся участников СВО
Прогрессивная шкала налогов не коснётся участников СВО

Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к переходу на новую прогрессивную систему налогообложения. По его словам, будет справедливо, если богатые физические и юридические лица будут платить в бюджет больше денег. Министр финансов Антон Силуанов на сегодняшних слушаниях в Госдуме рассказал, что доходы от реформы будут направлены на повышение социальных выплат, поддержку матерей и детей, а также обеспечение социальной инфраструктуры.

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ТАСС / Казаков Александр

Владимир Озеров
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