Володин призвал не обижать средний класс высокими налогами

Необходимо защитить средний класс за счёт распределения основной налоговой нагрузки на богатых. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний, где обсуждаются механизмы функционирования и модернизация налоговой системы РФ.

"Основная налоговая нагрузка за счёт прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встаёт на ноги", — считает спикер Государственной думы.